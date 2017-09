Maladie d'Alzheimer : les Français ont peur

Dans les peurs des Français, elle arrive après le cancer. 20 % des personnes interrogées par Ipsos pour le quotidien La Croix et la Fondation Alzheimer redoutent la maladie d’Alzheimer contre 38 % le cancer.

Une peur teintée de fatalité. Deux sondés sur trois s’attendent à être frappés un jour par cette maladie. « Les Français ont bien compris qu’avec le vieillissement de la population, cette maladie va prendre une place croissante dans les années à venir », explique le Dr Olivier de Ladoucette, président de la Fondation, dans les colonnes du journal qui consacre un grand dossier à ce sujet. Ce psychiatre et gériatre relève au passage qu’il y a 8 fois moins de fonds alloués à la maladie d’ Alzheimer qu’au cancer.



Manque de crédits et défaut d’information, relève le journaliste Pierre Bienvault. C’est en tout cas l’opinion d’un Français sur deux (55 %). Ces derniers ignorent les symptômes de la maladie (61 %) et les moyens de la diagnostiquer (70 %). Et il y autant de personnes qui estiment que des traitements existent pour ralentir l’évolution de la maladie (30 %) que de septiques (29 %).

Même clivage dans le corps médical, indique le journaliste, qui rappelle que la Haute Autorité de santé (HAS) avait estimé en 2016 que les médicaments anti-Alzheimer avaient un « intérêt médical insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale ».

Face à la pression des spécialistes et des associations de patients, la ministre de la Santé de l’époque, Marisol Touraine, avait décidé de maintenir le remboursement de ces traitements.



Seule note optimiste du sondage, trois Français sur quatre restent confiants pour l’avenir et dans la capacité des chercheurs à trouver des molécules efficaces dans les dix ans.