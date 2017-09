Arthrose: deux fois plus de cas en 50 ans

Près de 10 millions de Français en souffrent. Considérée comme la maladie des seniors, l’arthrose est vécue comme une fatalité. Cette dégradation des cartilages des os au niveau des articulations serait donc liée au vieillissement naturel. Le cartilage a une double fonction de glissement des pièces osseuses et d’amortissement des chocs pour les os.

Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) et relayée par le magazine Le Point remet en cause cette croyance populaire. En comparant les données actuelles avec celles de l’ère pré-industrielle, les chercheurs ont découvert que le nombre de cas d’arthrose du genou avait doublé en 50 ans.



Notre vie sédentaire en serait la cause. Négliger l’activité physique, c’est favoriser l’amincissement des cartilages articulaires. Le sport permet également de fortifier les muscles péri-articulaires et donc de soulager les frottements entre les os.

Autre facteur aggravant, notre alimentation. Trop riche en sucre et en graisses, elle entraîne des inflammations chroniques au niveau des articulations, principalement le matin et dans la deuxième partie de la nuit.

Dés lors, le message des médecins et des chercheurs est simple. Chacun de nous peut lutter contre l’apparition ou l’aggravation du risque arthrosique. En bougeant et en surveillant ses repas.