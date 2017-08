Faculté de Nantes : disparition de 6 kg de nitrate de potassium

Mélangé à des composants, le produit est très dangereux. Le nitrate de potassium peut provoquer des explosions dévastatrices. Cette perspective inquiète les enquêteurs.

Selon une information révélée par Le Parisien, la faculté de médecine de Nantes a déposé une plainte le 24 août dernier au commissariat de Police après avoir constaté la disparition de 6 kg de nitrate de potassium.



Tout commence le 2 août, raconte le quotidien. Le laboratoire, qui dépend de la faculté, reçoit un colis contenant plusieurs produits dont une boîte de nitrate de potassium. « C’est un endroit très passant où vont et viennent toutes les personnes qui travaillent, jour et nuit, pour l’établissement », précise au Parisien une source proche de l’affaire.

Les cartons resteront quelques jours avant qu’un technicien constate la disparition et le signale à sa hiérarchie. Il ignorait le caractère dangereux du composé.



Cet élément complique le travail de la police judiciaire. D’ailleurs, les enquêteurs ignorent encore si ce composé a été réellement volé.