Rentrée scolaire : les enfants boudent les activités physiques

Un, deux, trois, partez ! Ou non. A quelques jours de la rentrée scolaire, 12 millions d’élèves achètent leur cartable ou leur sac et préparent avec soin leurs fournitures scolaires. Mais sont-ils aussi attentifs avec leurs "affaires de sport" !



Pas vraiment. Dans le domaine des pratiques sportives, rappelle le site d’Europe1, la France fait figure de mauvais élève. Elle est même avant-dernière parmi les pays de l’OCDE. 80 % des jeunes Français feraient moins d’une heure d’activité physique par jour, seuil minimum recommandé par l’OMS.



En dehors du temps scolaire et de la nuit, 7 ados sur 10 (15-17 ans) passent au moins 4 heures par jour assis ou couchés, confirme une étude de l’Anses.

La moitié de ce temps de sédentarité est consacré aux écrans en tous genres. Selon l’agence, les enfants de 3 à 17 ans y passent 20 minutes de plus qu’il y a huit ans.

Résultat : en 1971, un collégien mettait en moyenne trois minutes à courir 800 mètres. Aujourd'hui, selon les travaux d’un chercheur australien, il en met quatre, soit une baisse de 25 % en 40 ans. Et quand la ligne des capacités physiques des enfants descend, elle croise celle du surpoids et de l’obésité qui, elle, ne cesse de grimper !

(1) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail