Concert au Touquet : trois ados piqués par une aiguille

Quand un concert vire au cauchemar. Vendredi soir, au Touquet, deux adolescentes et un garçon, âgés respectivement de 14, 15 et 16 ans, ont été piqués, vraisemblablement, avec une aiguille ou une seringue par un individu.

Ce dernier, explique La Voix du Nord, a profité de la foule compacte du festival de musique électro, Touquet Music Beach, pour commettre son forfait avant de s’enfuir.

L’une des victimes a porté plainte au commissariat du Touquet et le parquet de Boulogne a ouvert une enquête.



Mais, dans l’immédiat, les jeunes vivent dans l’angoisse d’avoir été contaminés par le virus du sida ou de l’hépatite B. Le risque est réel mais faible. Une enquête menée aux Etats-Unis en milieu hospitalier a montré que ce risque s’élevait à 0,4 % par accident.

En attendant les résultats des analyses de sang, un traitement préventif a été prescrit aux adolescents pour limiter ces risques au maximum. Ils devront également subir un dépistage de ces maladies transmissibles par voie sanguine.



De son côté, la police a interpellé un individu. Interrogé, il a été remis en liberté sans être placé en garde à vue selon le parquet, « les éléments n’étaient pas suffisants en l’état pour le mettre en cause », précise le quotidien régional. L’enquête judiciaire se poursuit.