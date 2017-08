CHU de Grenoble : greffe simultanée des deux bras réussie

Si le CHU de Grenoble Alpes (CHUGA) n’arrive pas en tête du palmarès des hôpitaux réalisé par Le Point, il mérite cependant un coup de projecteur particulier.



Ce jeudi 17 août à 14 h 30, une jeune femme de 30 ans est victime d’un accident sur le quai de la gare de Chambéry, relate Le Dauphiné. Dans l’accident, ses deux bras sont sectionnés par le train.

Prise en charge rapidement par les secours, elle est admise quelques minutes plus tard à l’hôpital. Les deux membres amputés sont conservés dans des conditions parfaites.



Moins de deux heures après l’accident, à 17 h 00, la patiente est admise au bloc opératoire dans le service de chirurgie de la main. 20 minutes plus tard, l’opération commence.

Deux équipes se relaient pendant quatre heures pour réimplanter les deux bras. C’est un succès chirurgical.

Si la France est pionnière en matière de chirurgie réparatrice, notamment avec les greffes de main, c’est la première fois que des médecins réalisent une double réimplantation simultanée des deux bras.



Une prouesse chirurgicale à laquelle il faut associer la rapidité d’intervention des équipes du Samu. « Un délai trop important entre le traumatisme et la réimplantation pouvant entraîner des lésions irréversibles », précise le quotidien régional.

La patiente devra, elle, se soumettre à une rééducation psychologique et fonctionnelle longue pour recouvrer tout ou partie de l'usage de ses bras.

Retrouvez l'Invité santé avec le Pr Laurent Lantieri diffusée le 12 janvier 2017