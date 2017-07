Près de 13 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés en 2016

A l’heure où l’obligation vaccinale fait débat en France, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), associée à l’Unicef, publie un rapport indiquant qu’un enfant sur dix dans le monde n’a reçu aucun vaccin en 2016. Ce sont donc près de 13 millions d’enfants de moins de 5 ans qui n’ont pas été immunisés contre la diphtérie, le tétanos et la polio, des maladies toujours responsables de milliers de décès ou de lourds handicaps.

Pour la première fois les deux agences onusiennes se sont associées pour collecter les données institutionnelles relatives à la vaccination disponibles dans les Etats membres. Sur les 194 pays concernés, 125 ont pu fournir des données exploitables, ce qui correspond environ aux deux tiers de la population infantile mondiale, souligne un communiqué.

Ces chiffres mettent en évidence des disparités régionales importantes sur le globe. « 7,3 millions des petits non vaccinés vivent dans des pays fragilisés par les conflits et les crises humanitaires. Ils sont ainsi 4 millions en Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan », précise ainsi le site de La Dépêche. Huit pays présentent une couverture vaccinale inférieure à 50 % pour le DT-polio, dont la Syrie ou le Sud Soudan, mais aussi l’Ukraine.

Comme le souligne l’OMS, en plus des 12,9 millions d’enfants n’ayant pas reçu la première injection du DT-polio en 2016, plus de 6 millions n’ont pas reçu les doses suivantes, nécessaires pour garantir l’immunisation contre les trois maladies. Depuis 2010, le taux d’enfants ayant reçu ces trois doses n’a pas progressé et stagne à 86 %. Or l’objectif de couverture vaccinale à atteindre reste de 90 %, note l’OMS.

Chaque année, la vaccination contre le DT-polio, la coqueluche et la rougeole sauve 2 à 3 millions de vie. Mais comme le rappelle le Dr Jean-Marie Okwo-Bele directeur de la cellule vaccination de l’OMS, « la plupart de ces enfants qui ne sont pas vaccinés sont aussi ceux qui restent oubliés des systèmes de santé. Ils n’ont probablement reçu aucun des autres soins médicaux de base ».