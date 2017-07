Slime : à manipuler avec précautions !

Si Candy, X-Or ou encore Musclor vous rappellent votre tendre enfance, il y a fort à parier que vous connaissiez aussi le slime. Cette substance gélatineuse apparue dans les années 1980 a notamment été popularisée par le film SOS Fantômes. Près de 30 ans plus tard, le film fait son come-back, et le slime aussi.

La gelée surferait sur une nouvelle vague de popularité auprès des plus jeunes, dont les parents se seraient sans doute bien passés de voir réapparaître ce vestige de leur jeunesse ! D’autant plus qu’aujourd’hui, le slime, aussi appelé « morvex » pour sa similitude manifeste avec le mucus (!), se fabrique à la maison. Le produit n’échappe pas à l’époque et est donc devenu l’objet de tutoriels vidéo, dont les filles seraient particulièrement adeptes. « La recette est simple et peu coûteuse : il faut mélanger de la colle blanche (5 euros le litre) avec de l’eau et de l’acide borique en poudre ou en pipette, un composant incolore et inodore notamment utilisé dans les solutions ophtalmiques (3 euros les 20 doses en pharmacie), malaxez, et le tour est joué », peut-on lire sur le site du Progrès. Il ne reste plus qu’à ajouter un colorant, ou des paillettes pour obtenir un slime customisé !

Problème, si la recette est simplissime, le produit n’est pas sans danger. Le Progrès rapporte ainsi le cas de deux fillettes, anglaise et américaine, qui auraient souffert de brûlures à force de triturer leur slime. L’acide borique présent dans le mélange serait à l’origine de ces allergies. Des apprentis chimistes ont d'ores et déjà réagi, et proposent des recettes sans acide borique, remplacé par de la fécule de maïs ou… de la lessive liquide ! Quelle que soit la recette retenue, et même s'il est acheté dans le commerce, le slime doit être manipulé avec précautions et modération.