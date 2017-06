Un point de vue que partage visiblement le juge d’instruction en charge de l’affaire, mais pas l’avocat de l’hôpital, Me Béthune de Moro. Il a d’ores et déjà indiqué qu’il ferait appel de cette mise en examen. L’avocat soutient que l’hôpital d’Orthez n’avait pas la main sur le recrutement de cette praticienne, en réalité embauchée par la clinique d’Orthez ! « Le docteur Wauters a manifestement été considérée lors de cette intervention chirurgicale comme collaborateur occasionnel du service public hospitalier », fait valoir Me Béthune de Moro.

La prochaine étape de cette longue procédure pourrait justement concerner la clinique d’Orthez, qui pourrait rejoindre Helga Wauters et l’hôpital de la ville sur les rangs des mis en examen.