Alzheimer : quand le Human Brain Project fait reparler de lui

Après les promesses, les controverses et le changement de gouvernance en 2015, on pensait le Human Brain Project (HBP) sorti du champ médiatique. Et voilà qu’on le retrouve dans les colonnes du Point, sous la plume de Véronique Lefebvre des Noettes, psychiatre.

La spécialiste des personnes âgées, qui a participé récemment au séminaire du Collège des Bernardins sur « Humanisme, transhumanisme, post-humaniste », revient sur les espoirs suscités par ce projet de recherche sans précédent qui a défrayé la chronique depuis 2013.Le financement hors norme du HBP – plus d’un milliard d’euros sur 10 ans – avait contribué à l’engouement des médias pour le sujet. Mais c’est aussi le personnage controversé du Pr Henry Markram, porteur du projet, qui avait beaucoup fait couler d’encre.

Le scientifique n’avait pas hésité à avancer des arguments de poids pour « vendre » le HBP à l’Union européenne. Une stratégie efficace puisque l’UE avait accordé sa confiance (et ses euros) au projet qui visait ni plus ni moins à modéliser le cerveau humain, avec pour objectif de mieux comprendre puis de soigner les maladies mentales et dégénératives. En conférence de presse, ou lors de réunions scientifiques, Henry Markram et ses collègues n’hésitaient pas, par exemple, à annoncer que le HBP permettrait de guérir la maladie d’Alzheimer.

Comme le rappelle Véronique Lefebvre des Noettes dans sa tribune, rien qu’en France, 900 000 personnes sont touchées par cette forme de démence. Promettre une voie thérapeutique à l’horizon 2024 alors qu’aucun traitement n’a encore pu être mis au point, ne peut que susciter de l’espoir. Et toucher la corde sensible des financeurs. Une démarche dénoncée par de nombreux scientifiques, chercheurs et médecins, qui ont finalement réussi à imposer un « recadrage » du projet. Les objectifs ont été revus à la baisse, ne promettent plus monts et merveilles, mais semblent cette fois-ci plus réalistes.