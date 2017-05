Infarctus : fournir rapidement des défibrillateurs grâce aux drones

Ils sont de plus en plus nombreux. Et peut-être bien que leur petit bruit au-dessus de votre tête, alors que vous étiez tranquillement en train de profiter d’une balade dans la campagne, vous a déjà passablement agacé. L’expérimentation rapportée par le Journal international de médecine (JIM) et relayée par le Point pourrait vous réconcilier avec les drones. Un jour, ce sont peut-être eux qui vous sauveront la vie !

Les défibrillateurs, maintenant nombreux dans les lieux publics, sont un outil précieux pour réduire la mortalité des arrêts cardiaques. Mais les trois quarts des infarctus se produisent à domicile. Or, les secours peuvent mettre de longues minutes à arriver, et en cas d’arrêt cardiaque, le temps est compté. « Une minute de perdue, c’est 10 % de chances de survie en moins », expliquait le Pr Jacques Beaune, cardiologue et président d’honneur de la Fédération française de cardiologie (FFC), en 2015, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Et c'est là que les drones pourraient intervenir. En zone rurale, ils pourraient devancer les secours "classiques", et permettre de sauver de nombreuses vies.

40 000 Français meurent chaque année d’un infarctus, et dans 65 % des accidents survenus à domicile, il y avait des témoins. « La plupart de ces décès sont le résultat d’une méconnaissance de la conduite à tenir face à l’urgence », estimait la FFC, en 2015. Les Français maîtrisent mal les gestes qui sauvent. Massage cardiaque, bouche à bouche, utilisation des défibrillateurs : quoi faire, quand et comment est encore loin d’être évident pour nombre de personnes.

Comme le souligne Anne Jeanblanc dans Le Point, le pilote du drone pourrait aussi assister à distance les témoins et les aider à effectuer correctement les manœuvres de réanimation. L’utilisation de drones volant à 70 km/heure, avec un rayon d’action de 10 kilomètres, a permis de gagner 19 minutes.