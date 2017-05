Accès aux soins : la France pointe à la 15e place

Alors que les enfants s’apprêtent à recevoir leur dernier carnet scolaire de l’année, la France, elle, prend connaissance de son « bulletin de santé » pour ses performances de 1990 à 2015. Parmi les 195 pays étudiés, le rapport publié dans The Lancet place l’Hexagone au 15e rang des systèmes de santé. La principauté d’Andorre arrive en tête, la Centrafrique ferme le peloton.



L’indicateur utilisé mesure la qualité et l’accessibilité au système de distribution des soins. « La performance de chaque pays a été établie selon les taux de mortalité de 32 maladies pour lesquelles les décès peuvent, en théorie, être évités, à condition d'un accès rapide à des soins efficaces » (1), relève France Info à partir d’une dépêche de l’AFP.



Si le meilleur élève totalise un score de 95 sur 100, les Français s’en sortent avec un 88 derrière l’Islande (94), la Suisse (92), l’Australie (90) et le Japon (89). Derrière, le Royaume-Uni pointe au 30e rang (85) et les Etats-Unis à la 35e place (81).



A ce classement international, les auteurs de l’étude auraient pu ajouter le commentaire « peut mieux faire ». Ainsi, la moyenne générale de la classe s’améliore, passant de 40,7 en 1990 à 53,7 et 167 pays ont vu leur moyenne s’améliorer.

Mais, durant la période, les inégalités se sont creusées entre les premiers et les derniers. Autre source d’inquiétude, les pays qui auraient pu s’appuyer sur leur niveau de développement pour améliorer leur système de santé ne l’ont pas fait. « Les performances des Etats-Unis sont inférieures de 10 points à ce qu'on pourrait attendre d'eux », souligne France Info. L’Afrique du sud décroche de 25 points.

« Ces résultats sonnent comme un avertissement : l'augmentation du niveau de développement n'entraîne pas forcément une amélioration de la qualité et de l'accès au système de santé », a commenté le responsable de l'étude, le Pr Christopher Murray de l'université de Washington (2).



(1) Maladies parmi lesquelles figurent la tuberculose, le cancer du sein, la leucémie, les maladies cardiovasculaires, etc…

(2) Institut américain des mesures et évaluations de la santé (IHME)