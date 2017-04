Tampon : une menace silencieuse ?

Après la pilule, ce petit objet est apparu comme un des vecteurs de la libération de la femme : le tampon hygiénique. Plus besoin de se préoccuper de son cycle, tout devenait possible grâce à ce petit bout de ouate, qui promet discrétion et sécurité. Mais justement, qu’en est-il réellement de sa sécurité ? Si les femmes peuvent en utiliser jusqu’à 11 000 dans leur vie, elles ne savent pas grand-chose sur cet objet qui se loge au plus profond de leur intimité. Et pour cause, c’est l’omerta sur le tampon.

Or, depuis quelques années, des cas certes rares mais sévères, parfois mortels, ont alerté l’opinion. Le syndrome de choc toxique est maintenant mieux connu des utilisatrices, mais toujours incompris de la science et pas toujours bien diagnostiqué par les médecins.

Ce mardi, France 5 diffusera le documentaire d’Audrey Gloaguen qui, durant un an, a rassemblé des témoignages de chercheurs, médecins, lanceuses d’alertes et victimes. Comme le rappelle Sonia Devillers dans sa chronique, « 20 à 30 % d’entre nous sommes porteuses d’une variété de staphylocoque doré sur lequel la composition chimique d’un tampon peut faire l’effet d’une bombe ».

Et justement la composition, impossible de la connaître. Bien entendu, on sait toutes que le tampon est majoritairement composé de coton. Mais ce n’est pas là la vraie question. Le tampon peut contenir des polluants ou des pesticides perturbateurs endocriniens, et, pour être plus absorbant, d’autres composés chimiques. Ce que confirme Audrey Gloaguen qui a demandé à un laboratoire indépendant de procéder à des analyses.

L’emballage de n’importe quel rouge à lèvre ou parfum contient la liste des ingrédients, alors que le contact avec la peau va être beaucoup plus intime dans le cas d’un tampon. Comment expliquer le silence des fabricants ? Pourquoi aucune étude n’a été menée pour évaluer l’impact des tampons sur la santé des femmes ? « Tampon, notre ennemi intime » tente d’apporter des réponses.