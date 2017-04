Viandes rouges : "Avec modération, tout est bon" ?

Les températures en hausse, le soleil qui daigne s’installer quelques jours et les week-ends de trois jours qui commencent : tout est réuni pour ressortir le barbecue et les plateaux de charcuterie pour accompagner l’apéro ! Mais la viande rouge n’a pas la cote et il est fort possible que les tomates cerise remplacent la chiffonnade de Serrano, et les brochettes de poulet, ou la côte de bœuf. Pourtant, le magazine 60 Millions de Consommateurs tente de nous rassurer dans son dernier numéro : il faut savoir raison garder et ne pas bannir la viande rouge de nos assiettes.

La rédaction du magazine se garde bien de prendre position, mais appelle à se méfier des « dogmes ». Le tout noir ou tout blanc n’est en effet jamais vraiment ni fondé, ni réaliste, surtout en matière d’alimentation. Pleins de bon sens, les journalistes soulignent donc que tout est question d’équilibre…

Il faut dire que le consommateur a bien des raisons de faire un détour pour éviter le rayon boucherie au moment de remplir son caddie. Les images filmées dans des abattoirs par l’association L214 en ont refroidi plus d’un. Difficile de savourer son steak quand on a encore sur la rétine des images de vache gestante à moitié découpée. Ceux qui ont échappé à cela ont tout de même de quoi rechigner : les études scientifiques se succèdent pour montrer comment la viande rouge nuit à la santé. Inflammation, dépression, cancers… la liste est longue.