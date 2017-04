Hôpital de jour : le ministère accuse la FHF de proférer des "contrevérités"

Ces dernières semaines nous avons dû nous familiariser avec les nouveaux concepts de « faits alternatifs » et de « post-vérités ». Ce lundi, le ministère de la Santé fait plus simple, et accuse tout bonnement la Fédération hospitalière de France de véhiculer des « contrevérités ». En cause, un communiqué de la FHF, publié ce 2 avril, et qui alerte sur une décision ministérielle qui pourrait conduire à la disparition de l’hospitalisation de jour.

Le ministère jouerait-il contre son camp ? C’est ce que l’on pourrait se demander à la lecture des tweets alarmants postés ce lundi par la FHF. Célia Quilleret, journaliste à France Info, raconte la « colère » des directeurs d’hôpitaux publics qui ont hier convoqué la presse en urgence. En cause une notice technique, publié le 30 mars dernier, et fixant les conditions de facturation de l’hospitalisation de jour. Or ces nouvelles conditions sont telles que « Les hôpitaux n'auront plus intérêt à prendre les patients en ambulatoire et seront tentés de garder les patients plus longtemps », dénonce la FHF à France Info.

Or réduire les nuits passées à l’hôpital, et favoriser l’hospitalisation de jour, le fameux « virage ambulatoire », est un objectif poursuivi depuis de nombreuses années. A la clé, des économies substantielles pour l’Assurance maladie. Mais aussi un meilleur confort pour les patients. En effet, de nombreuses expérimentations ont montré que pour certaines interventions ou certains soins, arriver le matin et dormir chez soi le soir est bien moins stressant et offre la même sécurité.