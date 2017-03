Hôpital : les femmes moins bien payées

C’est une des inégalités dont on parle peu à l’hôpital, mais qui est pourtant flagrante. Le personnel féminin de la fonction publique hospitalière (FPH) touche 20 % de moins que les hommes, selon une étude de l’Insee. « En 2014, en moyenne, relève Marylou Magal du Point, les femmes perçoivent un salaire mensuel net de 2 100 euros, soit 20,9 % de moins que les hommes qui touchent, eux, 2 654 euros.

Cet écart s’explique en fait par une deuxième inégalité. Les femmes représentent 77 % des salariés de l’hôpital, mais seulement 48 % des postes de médecins et 88 % des emplois d’aides-soignants.

A fonction et à statut équivalents, l’écart de salaire est de 3,4 % en défaveur des femmes. Pour les médecins, il grimpe à 15,6 %.



A l’heure où tous les candidats à la présidentielle se penchent au chevet d’un hôpital bien mal en point, l’Insee remet les pendules à l’heure sur les effectifs. Le nombre de fonctionnaires hospitaliers continue d’évoluer : 0,9 % en 2014 et 0,3 % en 2015. Au total, hors internes, 1,2 million de personnes exercent dans un établissement public. Avec un salaire moyen qui a augmenté de 0,3 % en euros constants en 2014.