Accès aux soins : les délais d'attente se sont encore allongés

Mal de gorge, voix enrouée, fièvre. Après avoir espéré que les remèdes de grand-mère et vos talents d’automédication suffiraient, vous vous rendez à l’évidence : il vous faut consulter. Mais il y a pourtant de fortes chances que vos symptômes ne soient plus qu’un mauvais souvenir quand votre médecin pourra vous recevoir. D’après le dernier Observatoire de l’accès aux soins, réalisé par l’Ifop pour le cabinet Jalma, et révélé par Le Figaro, il faut en moyenne 8 jours pour décrocher un rendez-vous chez un généraliste. C’est deux fois plus qu’il y a 5 ans. Une tendance qui se retrouve, dans des proportions bien pires, pour toutes les spécialités.

Les données publiées par Le Figaro le confirment, les ophtalmologues restent les spécialistes les plus compliqués à consulter. Il faut désormais 117 jours avant d’obtenir le précieux rendez-vous. Pour voir un dermatologue, vous attendrez presque 2 fois moins – environ 2 mois – mais c’est tout de même 23 jours de plus qu’en 2012.

De quoi décourager même les plus patients des patients ! L’Observatoire conclut que les délais d’attente sont devenus dans notre pays la première cause de renoncement aux soins. Alors que le coût de la consultation peut freiner une personne sur deux, qu’un tiers des sondés citent le reste à charge, deux tiers des personnes interrogées disent abandonner l’idée de consulter en raison de ces délais de plus en plus longs.