Contre la démence, les spécialistes misent davantage sur la prévention que les traitements

L'ESSENTIEL Le terme "démence" couvre plusieurs maladies qui affectent la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes.

En raison du vieillissement rapide de la population mondiale, le nombre de personnes atteintes de démence devrait presque tripler d'ici 2050, passant de 57 millions en 2019 à 153 millions.

Pour contrer ce phénomène, les membres d'une commission du Lancet misent sur la prévention.

Pour lutter contre la démence, passer par la prévention est essentiel. C’est ainsi que l’on pourrait résumer un vaste rapport publié le 31 juillet par The Lancet.

Démence : quels sont les 14 facteurs de risque modifiables ?

Sur la base des dernières données disponibles, les auteurs ont identifié deux nouveaux facteurs de risque de démence : la perte de la vision et un cholestérol élevé. "Notre rapport ajoute deux nouveaux facteurs de risque qui sont associés à 9 % de tous les cas de démence, avec une estimation de 7 % des cas attribuables à la présence d’un mauvais cholestérol à partir d'environ 40 ans et une estimation de 2 % des cas attribuables à une perte de vision non traitée à un âge avancé", précisent-ils.

Ces deux nouveaux éléments s'ajoutent aux 12 facteurs de risque précédemment identifiés par la même commission du Lancet en 2020 : faible niveau d'éducation, déficience auditive, hypertension artérielle, tabagisme, obésité, dépression, sédentarité, diabète, consommation excessive d'alcool, lésions cérébrales traumatiques, pollution atmosphérique et isolement social.

"S'attaquer à ces 14 facteurs de risque modifiables dès l'enfance et tout au long de la vie pourrait prévenir ou retarder près de la moitié des cas de démence", estiment les scientifiques.

Une liste de nouvelles recommandations pour lutter contre la démence

De ce fait, la commission du Lancet formule une liste de recommandations concrètes à l'intention des gouvernements et des particuliers pour prévenir l'apparition de la démence :



- offrir à tous les enfants une éducation de qualité.



- Etre actif sur le plan cognitif.



- Mettre des appareils auditifs à la disposition de tous les malentendants.



- Réduire l'exposition aux bruits nocifs.



- Détecter et traiter l'hypercholestérolémie à partir de 40 ans environ.



- Rendre le dépistage et le traitement des déficiences visuelles accessibles à tous.



- Traiter efficacement la dépression.



- Porter des protections pour la tête dans les sports de contact et à vélo.



- Accroître si besoins les contacts sociaux.



- Réduire l'exposition à la pollution de l'air.



- Réduire le tabagisme.

- Réduire la teneur en sucre et en sel des aliments vendus dans les magasins et les restaurants.



