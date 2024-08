Pourquoi ne doit-on pas sauter le petit déjeuner ?

L'ESSENTIEL Le petit déjeuner est un moment de transition entre la nuit et le jour, le sommeil et l’éveil, le rêve et la réalité, qui permet une reprise de contact progressive avec le milieu extérieur.

On s’est également aperçu que ceux qui prenaient des petits déjeuners peu copieux avaient beaucoup plus de graisses que les autres.

En quantité, le petit déjeuner doit au moins représenter 1/5e de ce que l’on va manger dans la journée.

Le petit déjeuner doit occuper une place très particulière dans le rythme de la journée. C’est un moment de transition entre la nuit et le jour, le sommeil et l’éveil, le rêve et la réalité, qui permet une reprise de contact progressive avec le milieu extérieur. De ce fait, il occupe une place tout à fait privilégiée.

Pour perdre du poids, il faut bien manger le matin

Si de nombreuses études ont montré son importance sur les performances au cours de la matinée, son rôle est moins connu sur la structure globale de l’alimentation. Ainsi, si le petit déjeuner est pauvre en calories – ce qui est souvent la mode chez ceux qui se mettent au régime –, il y a surcompensation. C’est d’ailleurs surtout vrai pour les filles. Donc, pour perdre du poids, il faut commencer par bien manger le matin. On s’est également aperçu que ceux qui prenaient des petits déjeuners peu copieux avaient beaucoup plus de graisses que les autres…

Alors, que faut-il manger pour être à l’abri des conséquences négatives sur l’équilibre nutritionnel global de la journée ? D’abord, en quantité, le petit déjeuner doit au moins représenter 1/5e de ce que l’on va manger dans la journée. N’oublions pas qu’au moment du réveil, notre corps est à jeun depuis 8 heures en moyenne, et qu’en dormant, la machine a continué à tourner. Elle a donc besoin de carburant… En particulier de sucre, dont notre cerveau est un grand consommateur. Alors en qualité, si l’on veut que notre petit déjeuner soit complet, il doit être composé d’abord d’une boisson, car nous devons nous réhydrater ; ensuite, de céréales, pour apporter le carburant. Pour céréales, on peut tout aussi bien s’adonner au culte de la baguette plutôt qu’à tous ces produits que la publicité nous impose. En revanche, le croissant n’est pas parfait, parce que souvent trop gras. Enfin, pour être complet, il faut ajouter un laitage, l’apport indispensable en calcium.

Le sucre au petit déjeuner booste le cerveau

Et, si l’une de mes plaisanteries favorites est de dire que pour éviter le coup de pompe de 11 heures, le meilleur moyen est de se lever à midi – ce qui peut être vrai en vacances –, il faut savoir que tous les nutritionnistes sont d’accord pour dire qu’un petit déjeuner riche en sucre augmente les résultats obtenus aux tests de mémorisation et d’apprentissage.

Alors à vos tartines… et bon appétit !