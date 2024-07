Poids : arrêtons de diaboliser le pain !

L'ESSENTIEL En termes de calories, 200 grammes de pain, soit les deux tiers d’une baguette, représentent la même énergie que 70 grammes de pâtes ou 300 grammes de pommes de terre.

Le pain, contrairement à une légende tenace, n’a jamais fait grossir. C'est ce qu'on met dessus qui peut faire grimper les chiffres sur la balance.

Les doses quotidiennes à ne surtout pas dépasser sont de 350 grammes pour l’homme adulte, soit presque une baguette et demie, une baguette pour la femme, une demi-baguette par jour pour les tout-petits.

Notre cerveau a besoin en énergie, par jour, de 6 grammes de sucre d’un type un peu particulier. Le pain suffit à ces besoins. Car l’élément principal du pain est ce sucre que l’on appelle lent car il pénètre très lentement dans notre sang pour constituer un véritable réservoir d’essence nécessaire à notre activité. En termes de calories, 200 grammes de pain, soit les deux tiers d’une baguette, représentent la même énergie que 70 grammes de pâtes ou 300 grammes de pommes de terre. C’est également l’équivalent de 50 grammes de chocolat en étant beaucoup moins gras. Les sportifs l’ont d’ailleurs parfaitement compris et le consomment volontiers car il ne contient que très peu de graisses, l’autre caractéristique importante qu’il faut rappeler. La liste des propriétés bénéfiques ne s’arrête pas là. Grâce à ses nombreuses fibres – en particulier le pain complet –, il se propose d’aider les 15 millions de constipés chroniques que compte notre pays. Riche en protéines – qui composent les viandes –, en vitamines et sels minéraux, reste maintenant à définir une dose quotidienne raisonnable.

Mais c’est aussi le premier ennemi des régimes

C’est une bêtise de penser cela ! Le pain, contrairement à une légende tenace, n’a jamais fait grossir. Il est même devenu un allié des diététiciens car avec un goût très agréable, il permet de calmer la faim. Toutefois, en France, le problème est que l’on se sert souvent du pain comme d’une fourchette et que l’on a tendance à oublier ce que l’on met dessus... en particulier beurre, confiture... ou rillettes. Et là, l’addition calorique peut devenir impressionnante.

Du pain tous les jours

Il y a 100 ans, un Français consommait près d’un kilo de pain par jour. Mais il bougeait beaucoup plus que nous, et surtout, c’était son aliment principal. La consommation moyenne est aujourd’hui de 500 grammes. C’est excessif, paraît-il... Les doses quotidiennes à ne surtout pas dépasser sont de 350 grammes pour l’homme adulte, soit presque une baguette et demie, une baguette pour la femme, une demi-baguette par jour pour les tout-petits.

Et quel que soit le pain que l’on mange, dans tous les cas, l’essentiel est de bien le mastiquer.

Tous les pains sont bons

Il faut tordre le cou à une légende : le pain d’aujourd’hui ne serait pas aussi bon que le pain d’autrefois. Même si le mythe du pain blanc a la vie dure et si la mode est au retour à des pains variés, plus marketing qu’autre chose, il faut savoir qu’une bonne baguette vaut tous les autres pains. D’autre part, la loi française est très stricte et n’autorise que 4 additifs dans notre pain :

La vitamine C, non pour enrichir car elle disparaît à la cuisson, mais parce qu’elle accélère la fermentation et fait augmenter le volume.

Le malt, qui augmente également la fermentation et donne un meilleur aspect à la cuisson.

La lécithine de soja pour améliorer la qualité de la mie.

Et enfin la farine de fève (jamais plus de 1 %) pour blanchir cette mie.

Aucun de ces additifs n’est dangereux pour la santé, tout comme le propionate de calcium qui, lui, sert à empêcher de moisir les pains préemballés.

Idée reçue

Arrêtons de prétendre que la mie fait plus grossir que la croûte – ce serait plutôt le contraire – et de militer pour la biscotte comme aliment de régime. Qu’est-ce qu’une biscotte si ce n’est du pain sans eau – donc aussi riche – et qui plus est ayant nécessité pour sa fabrication, graisse, sucre et lait.

En conclusion, le pain est un très bon aliment, dévoyé par son utilisation avec tous les aliments hyper caloriques : beurre, fromage, charcuterie, confiture… Le pain, oui… Le pain fourchette, non absolu !