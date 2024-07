Thé ou café ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l’Université d’Edimbourg ont constaté que boire trois à quatre tasses de café par jour réduirait le risque de décès et de maladie cardiaque.

Sa consommation raisonnable est également associée à un risque plus faible de certains cancers, de diabète, de maladies du foie et de démence.

Concernant le thé vert, il est très riche en antioxydants naturels bénéfiques pour l'organisme.

Avec 3 à 4 tasses quotidiennes de café, votre santé n’en fera pas les frais, bien au contraire. Hormis pour les femmes enceintes et celles qui sont particulièrement à risque de fractures ostéoporotiques.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’Université d’Edimbourg ont réalisé une analyse combinée de plus de 200 études : ils constatent que boire trois à quatre tasses de café par jour réduirait le risque de décès et de maladie cardiaque.

Boire du café réduirait le risque de certains cancers, de diabète et de démence

Sa consommation raisonnable est également associée à un risque plus faible de certains cancers, de diabète, de maladies du foie et de démence. Les chercheurs en vantent même les bienfaits face à la maladie de Parkinson, la dépression et la maladie d'Alzheimer.

On sait que toutes ces manifestations – bonnes ou mauvaises – sont dues à une substance – la caféine – qui excite notre système nerveux, facilitant ainsi le travail intellectuel. Mais elle agit également sur notre circulation sanguine en augmentant le rythme et l’amplitude des contractions cardiaques, en dilatant les vaisseaux. La caféine permet également d’éliminer plus fortement, tous les buveurs de café en connaissent bien les effets diurétiques, ou sur l’intestin. Pour les médecins, le café est contre-indiqué chez les personnes atteintes de maladies des artères coronaires, de goutte ou du foie, et proscrit de façon générale pendant le tout jeune âge et la grossesse.

Pour tous les autres, on estime qu’il est dangereux de dépasser 900 mg de caféine par jour, ce qui représente – selon les cafés – une consommation de 10 à 15 tasses.

Le thé est bénéfique pour la santé… surtout le thé vert

Il faut savoir également qu’il y a autant de caféine dans le café que dans le thé, mais que ce dernier contient également une substance qui neutralise une partie des effets. C’est pourquoi depuis quelques années une boisson de ce type ne cesse de progresser. Il s’agit du thé vert, qui était peu consommé dans notre pays jusqu’à ce que les phytothérapeutes – les médecins qui s’intéressent particulièrement aux plantes – se mettent à le prescrire au nom de sa qualité supérieure à celle du café sans les effets indésirables et en se retranchant derrière de nombreuses études – en particulier chinoises – mettant en évidence le nombre moins élevé de cancers et de maladies cardiaques dans les populations consommant massivement ce type de boissons. Est-ce qu’il s’agit là exclusivement des effets du thé vert ? C’est impossible de l’affirmer, comme peuvent le faire certains médecins, tant les modes de vie sont différents entre les populations du globe, mais il est incontestable qu’à défaut d’affirmer les bienfaits, les inconvénients ne sont pas plus démontrés. De nombreux travaux sont en cours pour tenter de prouver que le secret de la jeunesse éternelle se trouve probablement dans l’arrêt de l’oxydation de nos cellules – une sorte de procédé de rouille – d’où le recours à un maximum d’antioxydants naturels au premier rang desquels se situent deux stars : la vitamine E et le thé vert.