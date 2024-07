Les vacances de votre corps commencent demain : adoptez des résolutions saines pour un été plein de vitalité

Avec l'arrivée des vacances, il est temps de se débarrasser des kilos accumulés pendant l'hiver et de se fixer des objectifs de bien-être. Voici quelques résolutions à adopter pour un été en pleine forme :

1. Perdre du poids :

Visez une perte de poids progressive et durable plutôt que rapide. Profitez de l'été pour adopter une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes.

2. Être fidèle et bienveillant :

Profitez de ce temps pour renforcer les liens familiaux et être plus patient et attentionné envers vos proches.

3. Réduire l'alcool et arrêter de fumer :

Utilisez cette période pour réduire votre consommation d'alcool et arrêter de fumer. Les patches de nicotine et les consultations anti-tabac peuvent être d'une grande aide.

Reprendre l'activité physique

L'une des décisions les plus importantes à prendre en ce début juillet est de reprendre une activité physique régulière. Voici quelques conseils pour y parvenir :

1. Adaptez votre environnement et vos horaires :

Changez votre routine quotidienne pour libérer du temps pour l'exercice. Réduisez le temps passé sur des activités peu productives, comme les jeux vidéo sur votre smartphone. Utilisez les compteurs d'heures d'utilisation pour prendre conscience du temps perdu.

2. Analysez vos points faibles :

Identifiez les obstacles à votre activité physique et trouvez des solutions pour les surmonter. Ne blâmez pas les autres pour vos faiblesses.

3. Obtenez le soutien de votre entourage :

Impliquez votre famille et vos amis dans vos objectifs de santé. Leur soutien peut être crucial pour rester motivé.

L'exercice physique régulier va augmenter votre énergie, même si une période de fatigue initiale peut survenir. Cette fatigue est souvent due aux effets de vos anciennes habitudes plutôt qu'à l'exercice lui-même. En vous exerçant, vous allez sécréter des endorphines, des substances naturelles proches de la morphine, qui vous procureront une sensation de bien-être et vous inciteront à continuer.

Comment maximiser vos chances de succès

1. Commencez progressivement :

N'essayez pas de tout changer en une seule fois. Adoptez de nouvelles habitudes petit à petit pour éviter les découragements.

2. Fixez des objectifs réalistes :

Établissez des objectifs de santé clairs et atteignables. Un plan progressif vous aidera à voir des résultats tangibles sans ressentir de pression excessive.

3. Utilisez des applications de suivi :

Les applications de suivi de l'activité physique peuvent vous aider à rester sur la bonne voie en enregistrant vos progrès et en vous rappelant vos objectifs.

4. Célébrez vos succès :

Récompensez-vous pour chaque étape franchie. Ces petites victoires renforceront votre motivation.

En adoptant ces résolutions simples et en intégrant l'activité physique à votre quotidien, vous vous sentirez plus énergique et motivé. Vivez une vie de plus en plus active, progressivement et sans à-coups, tout en gardant vos objectifs de santé en vue. En activant le circuit de la récompense dans votre cerveau, vous commencerez l'été de la meilleure des façons.

Les vacances sont le moment idéal pour se concentrer sur son bien-être et adopter de nouvelles habitudes saines. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre santé, réduire le stress et profiter pleinement de l'été avec vos proches. Dr Jean-François Lemoine sera à vos côtés chaque jour pour vous donner quelques coups de pouce bien-être et vous accompagner dans cette démarche.