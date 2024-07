Cancers de la gorge et de la bouche : vigilance requise face à ces signes avant-coureurs

L'ESSENTIEL Les cancers de la gorge et de la bouche, bien que rares, nécessitent une détection précoce pour optimiser les chances de guérison.

Les symptômes incluent une douleur persistante, des difficultés à avaler, et un enrouement prolongé.

Il est crucial de consulter un médecin rapidement en cas de doute pour un diagnostic et un traitement appropriés.

Les cancers ORL regroupent les cancers de la gorge, de la bouche, du larynx, du pharynx et des cavités nasales et sinusales. Ils se développent à partir des cellules qui tapissent ces différentes parties de la tête et du cou. Les principaux facteurs de risque des cancers ORL sont le tabac, l'alcool, l'exposition au papillomavirus humain (HPV) et une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

Cancers ORL : des symptômes à reconnaître

Au début de leur développement, les cancers ORL peuvent ne présenter aucun symptôme ou des manifestations peu spécifiques, ce qui peut retarder le diagnostic. Il est donc important d’être attentif à son corps et de consulter un médecin dès l’apparition de l’un des signes suivants :

Douleur persistante à la gorge ou dans la bouche : Une douleur qui ne guérit pas après quelques jours, même avec un traitement, peut être un signe d'alerte. Cette douleur peut être localisée à un endroit précis ou être diffuse. Difficultés à avaler : Une sensation de gêne ou de douleur lors de la déglutition, des aliments ou de la salive, peut être un symptôme d'un cancer ORL. Cette difficulté à avaler peut s'aggraver progressivement. Enrouement persistant : Un enrouement qui dure plus de deux semaines sans autre cause identifiable (comme un rhume ou une allergie) peut être un signe de cancer des cordes vocales. Changement de voix : Une voix qui devient rauque, voilée ou éraillée peut être un symptôme d'un cancer ORL. Mauvaise haleine persistante (halitose) : Une mauvaise haleine qui ne s'explique pas par une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou d'autres problèmes digestifs peut être un signe d'alerte. Saignement de la gorge ou de la bouche : Des saignements provenant de la gorge ou de la bouche, même minimes, doivent toujours être signalés à un médecin, car ils peuvent être un signe de cancer. Gonflement des ganglions lymphatiques du cou : Une augmentation de volume des ganglions lymphatiques situés dans le cou peut être un signe d'infection, mais également de cancer ORL. Perte de poids inexpliquée : Une perte de poids non intentionnelle et progressive peut être un symptôme d'un cancer ORL, surtout si elle s'accompagne d'autres signes.

L'importance de la consultation médicale

En cas de suspicion de cancer ORL, il est essentiel de consulter un médecin sans tarder. Un examen clinique approfondi, des examens complémentaires (imagerie médicale, biopsie) permettront d'établir un diagnostic précis et de déterminer le traitement le plus adapté. Détecter les symptômes tôt et agir rapidement peut considérablement augmenter les chances de guérison. Restez vigilant et ne négligez aucun signe inhabituel.