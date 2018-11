Quand on se promène dans le magasin Cultura de la Défense, à Paris, impossible de le rater. Le premier livre de la star du réseau social Instagram Thibault Geoffray, intitulé Mes recettes healthy (Marabout édition), trône sur plusieurs rangées d’étagères, bien en évidence au milieu des autres livres proposés. "J’ai écris ce livre à la demande de mes followers", explique le jeune homme à la plastique parfaite, suivi par plus de 500 000 abonnés. "Comme je propose beaucoup de recettes, c’est plus facile de les avoir regroupées dans un support papier que sur son compte Instagram, où elles sont chassées au fur et a mesure que j’en ajoute. Ça permet aussi de ne pas se trimballer son téléphone dans toute sa cuisine", poursuit-il.

Manger autant qu’on le veut

Le mot "healthy", désormais devenu courant dans l’Hexagone, est à l’origine un mot anglais, qui signifie "sain" ou "bon pour la santé". Il résume bien l’approche diététique de notre influenceur : manger autant qu’on le veut, mais uniquement des produits diététiques, le tout accompagné d’une activité sportive régulière. "Arrêtez de vous affamer ! MANGER MOINS NE VOUS FERA PAS PERDRE DU POIDS, pire, cela mettra votre corps en famine, vous allez conserver du gras tout en mangeant trois feuilles de salades", explique en préambule Thibault Geoffray. "Mon secret consiste à équilibrer correctement les recettes dans un repas ou dans une journée, ce qui permet d’avoir des plats consistants et healthy, qui enclenchent l’amincissement sans restriction. Il faut « nourrir » son corps avec les bons ingrédients", précise-t-il.

L’instagrameur met ici, et à raison, le doigt sur le dangereux effet yo yo des régimes trop restrictifs, et sur le concept des "calories creuses". Certaines calories servent à l’organisme, et sont donc bien assimilées. D’autres ne servent à rien, et sont donc stockées sous forme de graisse. Concrètement, manger un sachet de bonbons industriels ou un sachet d’amandes bio vous apportera le même nombre de calories, mais le premier fera beaucoup plus grossir que le second. Dans cette logique, la recette "Pancakes express faciles" (page 58) exclue l’utilisation du sucre blanc raffiné (calories creuses), pour le remplacer par de la noix de coco rapée, du lait d’amande, de l’arôme de vanille et du miel (calories pleines).

"Manger doit rester un plaisir"

"Manger doit rester un plaisir, même quand on cherche à perdre du poids. Sinon, on ne tient pas la distance. Et pour arriver à faire bon et sain, il faut juste commencer par racheter les produits basiques de ses placards", insiste Thibault Geoffray, avant de citer son ingrédient fétiche en la matière. "L’un des aliments que je préfère est la patate douce. On y pense jamais, mais utilisée à la place de la farine blanche, elle compose des plats délicieux et bien plus diététiques".

Des séances de sport courtes et intensives

Pour parfaire ce changement de mode de vie, la star des réseaux sociaux propose aussi, avant d’exposer ses recettes, des séances de sport intensives, qui ne dépassent pas 25 minutes, à faire au moins quatre fois par semaine. Là aussi, Thibault Geoffray vise juste, puisque l’OMS recommande aux adultes âgés de 18 à 64 ans de pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue. Autre choix possible : une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.

Bref, un livre à suivre sans modération. Gardons cependant en tête que le but d’une bonne alimentation et d’une activité sportive régulière n’est pas d’avoir un corps parfait, mais d’être et de rester en bonne santé. Comme le démontrent nombre d'études, la sédentarité et la malbouffe sont porteuses de multiples pathologies (obésité, diabète, cancer, hypertension, dépression, etc...).