Malgré deux passages aux urgences, une étudiante décède d'une otite et sa mère porte plainte

Début février, Leana Bonilla Cruz, étudiante nicaraguayenne de 19 ans, qui étudiait depuis six mois la littérature à l’université Lyon II, ressent de grosses douleurs à l’oreille. Elle se rend une première fois aux urgences de l'Hôpital Édouard Herriot, à Lyon, le 9 février, selon nos confrères du Progrès. Les médecins ne trouvent rien de grave et la renvoient chez elle avec un traitement.

Trois jours plus tard, devant la persistance des douleurs, qui deviennent insupportables, elle y retourne, accompagnée par ses amis. Une fois encore, les médecins des urgences de cet hôpital universitaire estiment que son otite n'est justement pas une urgence et la renvoient à nouveau chez elle.

Le 21 février, transportée dans un état critique à l'hôpital Edouard-Henriot, de Lyon, elle y décède sans que les médecins aient pu faire quoi que ce soit d’un abcès cérébral, une complication rare de l’otite, mais classique.

Rhône | Leana, 19 ans, décédée des suites d’une otite malgré deux visites aux urgences https://t.co/qF8hezVubH pic.twitter.com/SEPauBRXrq — Le Progrès (@Le_Progres) March 10, 2018

Qu’est-ce qu’une otite de l’adulte ?

L’otite est une infection, avec une inflammation, qui touche l’oreille externe ou l’oreille moyenne. Extrêmement fréquentes, chez le jeune enfant, car traduisant la première « rencontre » d’un organisme vierge avec les germes du monde extérieur, les otites ont un mécanisme causal différent chez l’adulte.

Rhume sévère, barotraumatisme (avions, TGV...), dysfonction de la trompe d’Eustache, voire tumeur du rhinopharynx, la survenue d’une otite impose un bilan ORL soigneux chez l’adulte. Plus de 60 pour cent des otites chez l’adulte sont causées par des bactéries (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, ou Streptococcus pneumoniae).

Comment peut-on mourir d’une otite ?

Grâce à l’antibiothérapie, dans la grande majorité des cas, l’otite de l’adulte est une maladie bénigne qui guérit sans séquelle. Cependant, une otite purulente aiguë, non ou mal soignée, peut évoluer vers une dissémination de l’infection, vers l’os et cela donne une « mastoïdite » (infection diffusée à un os de la base du crâne) ou vers le cerveau et cela donne « méningite » (les enveloppes du cerveau) ou un abcès cérébral, c'est-dire un abcès à l'intérieur du cerveau.

L’abcès cérébral entraîne de nombreuse complications (thrombophlébite) et une hypertension intra-crânienne, liée à un gonflement du cerveau (abus et œdème cérébral) dans une boite crânienne osseuse et donc inextensible.

La mère de la victime veut porter plainte

La mère de la victime, qui affirme que sa fille souffrait de maux de tête violents et de vomissements, dénonce « une erreur médicale » et veut porter plainte contre l'hôpital pour « homicide involontaire ».

Selon RTL, elle déclare : « Les médecins n’ont pas pris le temps de diagnostiquer correctement le mal dont souffrait ma fille ». Des propos suggérés par le témoignage des amis de Leana qui l’ont accompagnée aux urgences : ils affirment que les médecins ne les ont pas « pris au sérieux ».

Les urgences en accusation

Selon le chef de service des urgences, le Dr Karim Tazarourte, il n'y aurait eu aucun dysfonctionnement dans le fonctionnement des urgences et les « examens étaient strictement normaux ». Il assure que sa température était normale et qu'elle ne vomissait pas lors de ses passages aux urgences.

Tous les bons manuels de médecine conseillent d’explorer les otites de l’adulte, en particulier si la fièvre est supérieure à 40°C, s’il existe un écoulement purulent par l’oreille et s’il existe de violent maux de tête. La fièvre aurait pu être masquée par un anti-inflammatoire non-stéroïdien et l’abcès intracérébral, qui pourrait être favorisé par un AINS, a une présentation parfois trompeuse en fonction de sa localisation.

Le décès aurait-il pu être évité ? L'enquête en cours le déterminera, mais si la procédure en cours n'aboutit pas, la mère de la victime n'élimine pas une 2ème procédure au civil. Elle veut la vérité et ira jusqu'au fond du dossier.