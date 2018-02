Service sanitaire pour les étudiants en santé : 1ères expérimentations en mars et obligatoire dès la rentrée 2018

Dès la rentrée 2018, 47 000 étudiants en santé (médecine, soins dentaires, maïeutique, pharmacie, infirmiers et kinésithérapie) accompliront des missions de prévention dans des écoles, des entreprises et autres lieux de vie. Le service sanitaire sera ensuite généralisé à toutes les formations en santé dès la rentrée 2019, concernant ainsi à terme 50 000 étudiants par an. Il sera obligatoire pour l'obtention du diplôme, mais ne rallongera pas le cursus universitaire car il devra être intégré dans le cursus normal.

Déployé sur tout le territoire, le #ServiceSanitaire concernera tout type de public : écoles, collèges, entreprises, EHPAD...Il sera un élément constructif de notre politique d'accès aux soins sur tout le territoire.

— Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 26 février 2018

Les quatre grands thèmes de prévention

L’alimentation, l’activité physique, les addictions et la santé sexuelle seront les quatre actions de prévention principales des étudiants en service sanitaire. Selon les chiffres du gouvernement, 12% des jeunes de 17 ans consomment de l’alcool plusieurs fois par semaine, 66% des jeunes ont déclaré avoir bu de l’alcool au cours du mois écoulé en 2017 et 25% des jeunes de 17 ans fumaient quotidiennement cette même année.

"La prévention est une priorité de notre stratégie nationale de santé, souligne Agnès Buzyn. L’enjeu de demain, c’est comment préserver son capital santé. Nous formons aujourd’hui nos professionnels aux soins, ils doivent également être imprégnés de la culture de la prévention". Pour mémoire, l'état dépence plus de 15 milliards d'euros pour les maladies liées à l'alcool et plus de 26 milliards pour celles liées au tabagisme, toutes maladies évitables par une bonne politique de prévention.



La mise en place du #ServiceSanitaire à l'échelle nationale est inédite. Tous les futurs professionnels de santé seront initiés aux enjeux de la prévention. pic.twitter.com/7VwB2WzcN1 — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 26 février 2018

Il existe 3 "points de vigilance" : Le service sanitaire ne doit surtout pas se substituer aux actions de préventions existantes mais les compléter. Il n'a pas non plus vocation à pallier des déficits de soins dans les déserts médicaux. Il ne doit pas être un prolongement de cursus mais doit en faire partie.

"Cela ne coûtera rien aux étudiants"

Les modalités du service sanitaire ont fait l’objet d’un rapport du Professeur Loïc Vaillant. Il durera trois mois à mi-temps, six semaines à temps plein ou 60 demi-journées.

"Il se déroulera en trois étapes, explique Frédérique Vidal. Avec tout d’abord une période de formation, pour donner les outils nécessaires aux étudiants. Ensuite, ces derniers vont les déployer en situation, en menant une action de prévention. Enfin, ils effectueront une restitution dans le contexte académique".

Le service sanitaire ne sera pas rémunéré, mais les frais seront remboursés, a assuré Agnès Buzyn. "Cela ne coûtera rien aux étudiants. Si le lieu de stage est éloigné, les frais de transports seront pris en charge". D’après le rapport du Pr Vaillant, 6,75 millions d’euros seront nécessaires.

Une réforme à ne pas bâcler

Dès le mois de mars, des expérimentations seront lancées dans les « territoires précurseurs » : Angers, Clermont-Ferrand, Caen et Dunkerque, où des expérimentations ont déjà été mises en place par les facultés et les universités.

A partir de 2019, le dispositif doit être étendu à l'ensemble des filières en santé ce qui portera à plus de 50 000 par an le total des étudiants concernés .

Contacté par l'AFP, le président de l’association nationale des étudiants en médecine (ANEMF), Yanis Merad, « salue un plan ambitieux » qui doit répondre au « manque de formation à la prévention » dont souffrent les étudiants en santé selon son syndicat. Mais il souligne la nécessité de ne pas « bâcler la réforme » et il assure qu’il « restera vigilant » quant au calendrier proposé et aux moyens alloués.