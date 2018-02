Alcool : une consommation excessive triple le risque de démence précoce

Une consommation d’alcool chronique et excessive* augmente de façon beaucoup plus importante que ce que l'on pensait, les risques de démence, selon une nouvelle étude franco-canadienne publiée dans The Lancet Public Health.L'intérêt de cette étude est qu'elle confirme des études précédentes mais les renforce en raison de sa taille et parce qu'elle inclue beaucoup plus de gros consommateurs qui étaient sous-représentés dans les études précédentes.



"Les résultats de notre étude démontrent que consommer de l’alcool en excès multiplie par 3 le risque de développer toutes formes de démences, et en particulier une démence précoce, qui, lorsqu’elle commence avant 65 ans, est la cause de nombreux décès prématurés", explique le Docteur Rehm, co-auteur de l’étude, réalisée sur plus d’un million de malades français. Concernant la maladie d'Alzheimer, le risque est doublé par une consommation excessive d'alcool. Il en est de même pour la démence vasculaire.



Réduction de l'espérance de vie

Il s'agit d'une étude rétrospective sur les données de 31,6 millions de français adultes hospitalisés entre 2008 et 3013. Parmi ces hospitalisations, 1,3 millions avaient un diagnostic de démence et 950 000 une consommation excessive d'alcool, dont 86% une véritable addiction.

L’étude du Docteur Rehm démontre que sur ce très large panel de patients étudiés, 57% des malades atteints d’une démence précoce (avant 65 ans) devaient leur mauvais état de santé à une consommation chronique et excessive d’alcool. De plus, 64,9% d’entre eux étaient des hommes et ce, même si les femmes qui participaient à la recherche étaient plus nombreuses à souffrir de démence.

La démence précoce est donc l’un des principaux facteurs de risque de décès liés à la consommation d’alcool chronique et excessive, qui réduit en moyenne l’espérance de vie de 20 ans. Un chiffre qu’il serait possible de réduire grâce à une politique de prévention plus active, selon le Docteur Rehm. Selon lui, des politiques de santé publique efficaces, dépistant, traitant et mettant en garde contre la consommation d’alcool chronique et excessive pourraient infléchir les décès prématurés liés à la démence.

Lésions irréversibles

"Le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool doivent commencer beaucoup plus tôt dans les soins primaires" résume Bruce Pollock, vice-président à la recherche de CAMH (Centre for Addiction and Mental Health), en soulignant que les lésions neurologiques et cognitives provoquées par la consommation d’alcool chronique sont irréversibles.

Dans une étude, récemment publiée dans la revue Addiction, des chercheurs américains avaient, en effet, mis en évidence un lien entre consommation d’alcool et modifications à long terme de la structure du cerveau (matière blanche et matière grise). Des dégâts plus importants que ceux provoqués par le cannabis.

De quels seuils de consommation parle-t-on ?

Par ailleurs, selon une étude récente publiée dans le Journal of Epidemiology & Community Health, une forte consommation d’alcool et le tabac fait vieillir physiquement, ce qui n’est pas le cas chez les buveurs légers, voire modérés, et les non-buveurs. Le vieillissement était évalué sur le développement d’arcs cornéens, de plis du lobe de l'oreille et de xanthélasma.

Ainsi, comparativement à une consommation hebdomadaire d'alcool inférieure à 7 verres, un total hebdomadaire de 28 verres ou plus était associé à un risque accru de 33% d'arc cornéen chez les femmes.

L’étude franco-canadienne n’ayant examiné que les cas de démences les plus graves, nécessitant une hospitalisation, l’incidence de la consommation d’alcool chronique et excessive sur le développement de démences est probablement encore plus importante que ce que viennent de prouver les résultats du docteur Rehm. Les données utilisées dans cette étude sont imparfaites puisque l'on a pas de données précise sur la consommation d'alcool, par contre, le nombre de cas qui peut être obtenu dans ces données de santé qui concernent l'ensemble de la France (données PMSI) permet une puissance statistique qui réduit notablement le risque d'erreur.

Cette belle étude est la conséquence directe des modifications légales permettant l'accès aux données de santé anonymisées pour les chercheurs français.



* Les seuils définis par l'Organisation Mondiale de la Santé pour une consommation responsable d’alcool sont les suivants :

• pas plus de 21 verres par semaine pour l'usage régulier chez l'homme (3 verres/jour en moyenne).

• pas plus de 14 verres par semaine pour l'usage régulier chez la femme (2 verres/jour en moyenne).

• jamais plus de 4 verres par occasion pour l'usage ponctuel.

L'OMS recommande également de s'abstenir au moins un jour par semaine de toute consommation d'alcool.