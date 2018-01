La méthode du Dr JF Lemoine : perdre 10% de votre poids en 100 jours

Un entraîneur de poche… toujours disponible

C’est grâce au cardio fréquence mètre que l’on contrôle l’intensité de l’exercice physique idéal ; tout en protégeant son cœur

Il va être l’assistant indispensable de votre exercice physique. C’est un appareil électronique de la taille d’une montre-bracelet qui mesure en temps réel, de manière continue, fiable et précise, la fréquence des battements de votre cœur. Si l’on compare le corps à une voiture, c’est le compte-tours !

Il donne ainsi une idée de l’effort fourni lors d’un exercice.

Il est constitué d’une montre portée au poignet souvent reliée à une ceinture émettrice qui se fixe sur la poitrine (porteuse d’électrodes en contact avec la peau qui transforment les impulsions cardiaques en signaux émis vers le récepteur).

Il en existe toutes sortes, des plus simples aux très sophistiqués qui mémorisent les données de votre parcours (kilométrage, vitesse instantanée, altitude, etc). Certains modèles intègrent un podomètre qui permet aux coureurs ou marcheurs de mesurer la distance parcourue à pied. D’autres peuvent être utilisés pour nager et sont étanches jusqu’à trente mètres sous l’eau.

Inutile d'acquérir l'appareil le plus cher si votre objectif est de gérer votre effort ou encore de perdre quelques kilos superflus ; l’important est qu’il vous indique la moyenne de vos pulsations cardiaques pendant l’effort physique que vous ferez ; c’est cela, le chiffre qui va compter.

Je vous explique cela en détail dans les jours qui viennent.

Allez acheter votre cardio fréquence mètre… Je vous dirai lequel demain !