Maternité

Disparition d’un bébé mort-né au Havre : la mère accuse l’hôpital

Elle venait tout juste d’accoucher d’un bébé mort-né, pourtant cette femme ne l’aura jamais vu. Elle pointe du doigt la responsabilité de l’établissement en l’accusant d’avoir fait disparaitre son nourrisson dans les toilettes.

Le litige remonte à début octobre. Une femme de 29 ans vient d’accoucher d’un bébé mort-né. La jeune femme originaire de Manneville-sur-Risle entrait à l’hôpital Jacques-Monod le 8 octobre, au Havre. Elle y était admise car le cœur de son nourrisson s’était arrêté, l’enfant souffrait d’une trisomie 18. Cette anomalie s’explique par la présence d’un chromosome 18 supplémentaire. Elle entraîne un retard de croissance, une dolicéphalie, des malformations et, bien souvent, une mort prématurée. Mais ces explications ne suffisent pas à la mère, désormais orpheline de son nourrisson. Elle s’est confiée au Paris Normandie, le journal local, pour témoigner sa colère envers l’établissement hospitalier.

Le mort-né dans les toilettes

Elle veut absolument démontrer que des erreurs ont été commises lors de l’accouchement. A ses yeux, le mode opératoire était inhumain : « J’ai appelé une sage-femme car j’étais paniquée et il y avait beaucoup de sang dans les toilettes, raconte-t-elle à la presse locale. La sage-femme est arrivée, je lui ai demandé de regarder car j’avais perdu les eaux et je craignais avoir perdu le bébé en même temps. Elle n’a même pas jeté un seul regard et a simplement tiré la chasse d’eau ». Au moment des faits, la mère désire voir son bébé mais cela lui est refusé. Pour elle, la responsabilité de l’établissement vient du fait que le personnel n’a même pas regardé avant de tirer la chasse d’eau alors qu’elle perdait les eaux en abondance.

Afin de faire avancer ce dossier délicat, la mère endeuillée a fait appel à la ministre de la santé, ainsi qu’à la première dame, pour obliger l’hôpital à reconnaitre ses erreurs.