Maladie à dépister

Plus le dépistage de l’autisme est tôt, plus les autistes peuvent s’intégrer dans la vie

En France, l'autisme concernerait plusieurs centaines de milliers de personnes, enfants et adultes confondus. Les symptômes apparaissent très tôt, mais passent le plus souvent inaperçus. Donc le diagnostic est souvent fait très tard, trop tard ! En moyenne seulement après l'âge de 3 ou 4 ans, et ça retarde d’autant la prise en charge

L’autisme, c’est 3 catégories de signes : difficultés à communiquer, à établir des liens sociaux ; les enfants semblent isolés dans une sorte de monde intérieur. Et des troubles du comportement souvent difficiles à analyser car tous ceux que l’on raconte, des gestes répétitifs, stéréotypés, ou les cris sont réels mais tardifs

Il y a différents degrés d'autisme.

Il n’y a pas, à ce jour, de prise de sang ou d’examen radio, permettant de dépister l'autisme.

Un conseil, toutefois, qui peut aboutir à un examen nouveau, que l’on appelle l’Eye tracking – l’analyse des mouvements des yeux, qui permet de voir si le bébé, face à un adulte qui lui parle, regarde sa bouche, ses yeux, son nez ou les objets environnants. Si vous trouvez que votre enfant évite le regard, s’il a un comportement que vous ressentez comme « anormal », parlez en à votre médecin. Il demandera peut-être ce test prometteur qui est encore à l’étude.

C’est une maladie très grave.

Il y a souvent impossibilité quasi totale de communiquer. Aujourd’hui, il n’existe pas de médicaments. En revanche, de nombreux exercices à faire, qui retardent l’aggravation et pourraient permettre une meilleure socialisation.

Celle-ci est trop souvent insuffisante, au grand désespoir des parents et de leurs proches qui vivent parfois un véritable calvaire du fait de l'insuffisance de structures adaptées à la prise en charge scolaire, éducative, sociale et thérapeutique de leurs enfants. On peut être surpris qu’il n’y ait pas de règle claire et que la décision par exemple pour un établissement scolaire dépend de la directrice voire l’enseignante. Et c’est d’autant plus regrettable que les exemples d’intégration réussie sont plus nombreux que les échecs et que cela peut se révéler enrichissant pour tout le monde. Toutefois, des associations de parents et de professionnels ont été créées pour accompagner les autistes et leurs familles avec une prise en charge éducative et un soutien aux familles.

Il y a de nombreux enfants autistes qui sont d’une intelligence très au dessus de la moyenne. La notion de répétitivité des mots ou des actions dont le cinéma est extrêmement friand – souvenez-vous Rain man - est une des caractéristiques ; Cela ne les empêche pas malheureusement d’avoir des troubles pour communiquer. Et à une période où la communication est partout, c’est un handicap sérieux.

On ne connait pas la, ou les causes, mais on sent que l’on approche car la chimie du cerveau dévoile progressivement ses secrets. On pense que l’autisme est un désordre des premiers stades de développement du cerveau.