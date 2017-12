Inés; Coma sans espoir

Arrêt des soins de l'adolescente de 14 ans: que se passera t'il si le conseil d'Etat autorise les médecins?

Une adolescente est dans le coma depuis le mois de juin. Les médecins qui la soignent estiment qu'il n'y a plus aucun espoir; Les parents refusent d'autoriser l'arrêt des soins. C'est le conseil d'état qui va statuer devant ce drame ; Mais après: comment des médecins vont-ils appliquer cette décision?

Il ne faut pas se cacher derrière les mots ; Il s’agit pas de provoquer la fin de vie de la jeune fille. Il existe un protocole très précis, mais c’est difficile pour un médecin de parler d’acte médical, même s’il le faudrait. Cependant en aucun cas il ne s’agit d’euthanasie active, d’ailleurs interdite dans notre pays.

Le tribunal administratif de Nancy a donné raison à l'hôpital qui souhaite arrêter les soins, contre la volonté de ses parents, d'Inès ce qui veut dire, pour eux, que le tribunal demande à ses médecins de la "faire mourir"... Une interprétation un peu abrupte, mais…

Donner la mort, c’est l’inverse de la mission d’un médecin. On perçoit le dilemme. Toutefois, il ne faut pas non plus être naïfs… Cela fait des générations que les médecins abrègent – souvent dans une grande solitude – la souffrance des malades pour qui il n’y a plus aucun espoir, si ce n’est, prolonger des souffrances inutiles.

Il existe dans le cas de ces comas profonds, un protocole de « fin de vie », qui consiste à arrêter l’alimentation et l’hydratation, et de donner des médicaments anesthésiques. C’est vrai que cela peut se traduire par « mourir de soif et de faim ».

Mais on a deux certitudes. La première que le cerveau ne fonctionne plus que de façon automatique, sans conscience…La deuxième, si on avait le moindre doute sur la douleur, les médicaments anesthésiques employés ne laisse aucune place à la souffrance tant morale que physique. Il faut savoir que l’on utilise aujourd’hui des produits un million de fois plus puissants que la morphine.