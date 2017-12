Prendre l'avion serein

La peur en avion : on peut la comprendre mais on peut surtout la vaincre

De nombreuses personnes prennent l’avion pour la première fois au moment des fêtes de Noël. D’autres vont le faire en étant terrorisés. Ce n’est pas parce qu’on peut la comprendre qu’il ne faut pas lutter contre cette idées fausse sur la dangerosité de ce moyen de transport. Ou alors rester cloitré dans sa chambre. Et même là, la sédentarité doit certainement être encore bien plus dangereuse…

On a beau répéter que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, dés l’annonce d’une catastrophe aérienne c’est la panique pour beaucoup de voyageurs. Pourtant, de tous les moyens de transport, la voiture est le plus dangereux. Les risques de mourir d'un accident de voiture sont 90 fois supérieurs à ceux de l'avion. Sur les deux milliards de passagers chaque année, on dénombre une quarantaine d’accidents et un millier de morts. Fort de ces chiffres, le monde aéronautique ne cesse de communiquer sur son obsession de la sécurité… Pourtant, en lisant ou écoutant les médias, on aurait tendance à croire que les crashes d’avions sont particulièrement fréquents pas rapport aux autres types d'accidents. C’est faux, en fait, les accidents d’avions ont 150 à 200 fois plus de chances de se retrouver en couverture des médias que les autres types d’accidents. En conséquence, les gens qui avaient déjà peur développent une perception de l’avion encore plus mauvaise.

On a peur de ce que l'on ne connaît pas ou, dans ce cas précis, de ce que l'on ne comprend pas. C'est ainsi que plus de 10% des personnes qui n'ont jamais pris l'avion ont renoncé à ce mode de transport uniquement par peur de l'accident, et un passager sur trois est angoissé à l'idée de prendre l'avion.

Les conseils

Le jour du départ, il est préférable, après une bonne nuit de sommeil, de ne pas rester à jeun en choisissant une alimentation légère, sans café, thé ou l’alcool. N’hésitez pas à prendre un léger calmant 2 heures avant le décollage. Il s’agit toutefois d’un médicament qui doit être prescrit par un médecin.

Une fois installé, si possible à l’avant car il y a moins de turbulences, relaxez vous en respirant en profondeur. Dès ce moment et jusqu'à la fin du décollage, discutez avec votre voisin ou lisez, bref essayez de "penser à autre chose".

Pas d’alcool.

Pendant le vol, pour vous décontracter, ne noyez pas vos angoisses dans l’alcool. Écoutez plutôt de la musique, ou allez marcher dans les couloirs. D’ailleurs n’oubliez pas que le principal risque de l’avion c’est le caillot dans les veines en raison de la pressurisation, de la déshydratation et de la position assise prolongée. Et le caillot ça s’appelle dans la version moindre une phlébite et dans la gravité une embolie pulmonaire. Même si vous êtes jeune et jolie…achetez-vous des bas ou des chaussettes de contention. Dans toutes les bonnes pharmacie. Les modèles disponibles n’ont rien de ringard. Et marchez plusieurs fois pendant le vol

Quand vous serez debout, si vous êtes chanceux la visite du poste de pilotage et la sérénité qui doit théoriquement y régner achèvera de vous rassurer

Si malgré tous ces conseils, la peur ne vous lâche pas, sachez qu’il existe des stages d’une journée, au Centre anti-stress aéronautique d'Air France, dont le but est d'identifier et d'agir sur l'origine de cette peur de l'avion. Taux de réussite est estimé à 85%.