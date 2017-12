Il faut vacciner les enfants

11 vaccins obligatoires à partir du 1er janvier, l'explication des responsables de notre santé

À partir de janvier, onze vaccinations seront obligatoires pour les enfants de moins de deux ans. C'est un acte de protection, individuelle et collective indispensables. Santé Publique France et la SPILF, deux acteurs officielle de la mise en oeuvre de cet acte de civisme sanitaire expliquent pourquoi et comment devant les caméras des JDF, l'émission du Dr Jean-François Lemoine, la plus importante émission de formation des médecins. Eux sont dorénavant prévenus de l'importance. vous aussi... Santé publique France a pour mission de protéger efficacement la santé des populations. Une mission qui s'articule autour de trois axes majeurs : anticiper, comprendre, agir. La Spilf, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française est la société Française qui réunit les meilleurs spécialistes Français des maladies infectieuses.

Publié le 24.12.2017 à 16h09