La très belle histoire

Une petite fille se meurt de leucémie… Sauvée par un vrai miracle du génie de l'homme

Elle a 10 ans. L’équipe d’Onco Hématologie de l’hôpital Robert Debré la regarde mourir de sa leucémie, sans autre solution que des soins palliatifs, tous les traitements connus ayant échoué. L’annonce d’une nouvelle technique, mise au point aux Etats-Unis, offre un espoir insensé. Les Américains et surtout l’Assurance Maladie acceptent de tenter ce traitement de la dernière chance. Nous sommes en juin 2016. En septembre, elle fait la rentrée des classes. Aujourd’hui, elle va bien.

C’est l’histoire d’une découverte comme on en rencontre qu’une fois par décennie. Près de deux ans plus tard, le professeur André Baruchel, chef du service de l’hôpital Robert Debré à Paris, en a encore des trémolos dans la voix. Hospitalisée pour une Leucémie Aigue Lymphoblastique, une forme rare mais foudroyante de cancer du sang, cette enfant est en phase terminale. Après un an d’échecs thérapeutiques, l’équipe médicale n’a plus d’autres solutions que de rendre les derniers instants de sa vie, les moins pénibles possibles. Un drame comme ces services consacrés aux enfants, à l’espoir et à la vie, en vivent malheureusement souvent. Un endroit où l’échec est encore plus qu’ailleurs insupportable. Mais le Professeur Baruchel est aussi un habitué des congrès de sa discipline. Et depuis quelques années, on parle d’une nouvelle technique révolutionnaire : les Car-T cells. Un nom étrange pour définir une médecine sur mesure, conçue par le génie de l’homme.

On sait que l’échec dans le traitement du cancer est celui des cellules de l’immunité qui perdent leur combat contre l’ennemi, la cellules cancéreuse qui est une cellule terroriste hyper organisée qui ne respecte plus rien à l’intérieur du corps. Isolée au début, cachée dans l’immensité du corps et la confidentialité de l’organe qui l’a vu naître et qu’elle veut détruire. Lorsqu’ils se regroupent, ces terroristes forment d’abord des ilots de destruction – les métastases – puis prennent le pouvoir et comme elles n’ont pas de finalité, provoquent la mort…

On essaie bien de tuer toutes les cellules – saines et malades – grâce à des chimiothérapies, puis de repeupler avec des cellules saines, ce que l’on appelle la greffe de moelle – mais lorsque les troupes sont désorganisées et qu’elles en sont à se tirer les unes sur les autres, c’est la guerre atomique et sa conséquence, la destruction.

Prendre la décision d’appliquer une technique révolutionnaire lorsque l’on est un chef de service parisien de pointe ne prend que quelques secondes… L’application administrative est une autre histoire.

Mais le premier miracle a lieu, l’autorisation tant espérée arrive.

La technique choisie est ambitieuse, unique ! Pour faire simple, on prend une cellule soldat de la malade, non encore contaminée ; on change sa structure interne en lui ajoutant des armes de destruction massive. Faisant d’un simple première classe un élément d’élite du GIGN capable de se reproduire à très grande vitesse lorsque qu’il sera sur la zone des combats. Simple en théorie ; incroyablement complexe en réalité. Une réalisation de haute couture à l’unité, digne des plus grandes maisons !

La manipulation génétique des quelques cellules de l’enfant a lieu aux Etats-Unis. Pendant ce temps – 3 mois - l’équipe serre les poings en craignant que la poche congelée salvatrice n’arrive trop tard. Mais l’enfant est certes en très mauvais état, mais vivante lorsqu’elle arrive.

Une simple perfusion et la guerre reprend. Les forces spéciales transforment le lieu de la tumeur en brasier. L’organisme ne comprend pas ce qu’il se passe et ne sait répondre qu’en déclenchant un incendie. En quelques heures, la température de la fillette monte à 42 degrés… Imposant son hospitalisation en réanimation pour faire descendre cette fièvre avec des médicaments ultra puissants mais qui rendent la situation encore plus critique.

Six heures plus tard

Le miracle prend son envol. La rapidité et l’efficacité de ce traitement sont hallucinants. L’énorme tumeur qui gonflait le ventre de l’enfant disparaît en quelques jours. Mais plus surprenant est que 26 jours plus tard, la fillette est en rémission complète, avec plus aucune trace détectable de la maladie. Plus incroyable, injectée le 30 juin… le 2 septembre elle fait la rentrée des classes !

En ce mois de décembre, dix-huit mois plus tard, elle va très bien.

Depuis la technique a pris son envol dans le monde entier. Réservée au départ aux leucémies intraitables de l’enfant, elle est désormais en essai dans la plupart des cancers du sang et intéresse dans l’avenir, rien que dans notre pays, des milliers de patients chaque année.

Mais reste deux obstacles : certain effets secondaires, mais on est chez des patients en phase terminale et surtout le coût : 500 000 euros pour cette haute couture cellulaire, cette médecine au cas par cas que l’on appelle aussi « médecine de riches »… Le prix de la vie d’une enfant et la voix des associations de patients risque toutefois de rendre la position de l’Assurance Maladie insoutenable. Et puis on parle déjà d’unités de « prêt-à-porter» en train de se mettre en place.

Enfin comment aller contre le sens de l’histoire formidable de la science humaine pour des raisons d’économie ?

Assurément l’événement de cette année santé, de ces dix dernières années et si j’osais… de ma carrière de médecin journaliste.

J’ai voulu offrir aux lecteurs de Pourquoi Docteur le récit de cette incroyable aventure moderne unique...

Dr Jean-François Lemoine