Inés; Coma sans espoir

Comment se passe ce que l'on appelle "l’arrêt des soins..."

La justice a validé l'arrêt des soins d'Inès, 14 ans, en état de coma végétatif à Nancy. Qu’est-ce qu’il y a derrière cette expression ? Comment des médecins vont ils l'appliquer ?

Il ne faut pas se cacher derrière les mots ; Il s’agit pas de provoquer la fin de vie de la jeune fille. Il existe un protocole très précis, mais c’est difficile pour un médecin de parler d’acte médical, même s’il le faudrait. Cependant en aucun cas il ne s’agit d’euthanasie active, d’ailleurs interdite dans notre pays.

Le tribunal administratif de Nancy a donné raison à l'hôpital qui souhaite arrêter les soins, contre la volonté de ses parents, d'Inès ce qui veut dire, pour eux, que le tribunal demande à ses médecins de la "faire mourir"... Une interprétation un peu abrupte, mais…

Donner la mort, c’est l’inverse de la mission d’un médecin. On perçoit le dilemme. Toutefois, il ne faut pas non plus être naïfs… Cela fait des générations que les médecins abrègent – souvent dans une grande solitude – la souffrance des malades pour qui il n’y a plus aucun espoir, si ce n’est, prolonger des souffrances inutiles.

Des médicaments 1 million de fois plus actifs que la morphine

Il existe dans le cas de ces comas profonds, un protocole de « fin de vie », qui consiste à arrêter l’alimentation et l’hydratation, et de donner des médicaments anesthésiques. C’est vrai que cela peut se traduire par « mourir de soif et de faim ».

Mais on a deux certitudes. La première que le cerveau ne fonctionne plus que de façon automatique, sans conscience…La deuxième, si on avait le moindre doute sur la douleur, les médicaments anesthésiques employés ne laisse aucune place à la souffrance tant morale que physique. Il faut savoir que l’on utilise aujourd’hui des produits un million de fois plus puissants que la morphine.

Euthanasie active interdite

Le débat est de savoir pourquoi les médecins n’utilisent pas les médicaments réputés mortels qu’ils connaissent parfaitement ? Tout simplement parce que la loi est très stricte. Mettre, délibérément et rapidement, fin à une vie pour faire cesser une souffrance, c’est ce que l’on appelle l’euthanasie active. Comme elle se pratique en Suisse ou en Belgique. En clair donner la mort, ce qui assimile l’acte à un homicide. En revanche arrêter un traitement ou administrer de fortes doses de médicaments contre la douleur, dans l’intention de soulager, même au risque d’écourter la vie, c'est ce que l'on appelle l’euthanasie passive.

On comprend que la nuance donne la naissance à un débat sévère…