Fécondation in vitro

Les pesticides sur les fruits et légumes réduisent la fertilité

Une étude montre le lien entre l’infertilité et l’ingestion de fruits et légumes avec des résidus de pesticides chez les femmes suivant une fécondation assistée.

fruits et légumes

Les fruits et légumes sont bons pour la santé, surtout pour la femme enceinte qui doit faire le plein de vitamines et de fibres. Mais pas quand ces derniers sont traités aux pesticides.

Une étude sur la FIV

Une étude parue dans le Journal of the American Medical Association fait un pas de plus vers l’idée selon laquelle les pesticides auraient des conséquences graves sur la fertilité des humains.

Pour le moment, le lien direct entre ingestion de pesticide et stérilité n’était pas prouvé. Mais les chercheurs se sont penchés sur le cas de femmes en traitement contre la stérilité ou en procédure de fécondation assistée.

Moins de fertilité, plus de fausses couches

En tout, 325 femmes, entre 18 et 45 ans, ont participé à l’étude. Les chercheurs ont analysé leur régime alimentaire et ont classé les fruits et légumes selon leur taux de contamination aux pesticides, donnés par le département américain de l’agriculture.

Le résultat est le suivant : les femmes qui consomment régulièrement les fruits et légumes les plus contaminés ont moins de chances de tomber enceinte. Le risque de faire une fausse couche, quant à lui, est plus élevé.

Des taux variables de contamination

Parmi les plus contaminés : les pêches, les fraises et les épinards. Quant à ceux qui ont le plus faible taux de pesticides : les avocats, les oignons et le maïs.

Selon les experts du groupe de recherche, ces résultats laissent supposer que les pesticides ont des conséquences sur la fertilité en général. Pas seulement sur les femmes prises en charge dans le cadre d’un déclenchement de l’ovulation ou d’une procédure de fécondation assistée.

Déjà, des études ont montré le lien entre pesticides et malformation du fœtus, surtout pour les femmes vivant à proximité de champs traités aux pesticides.