Strass et paillettes

Brûlures chimiques : des coques pour smartphone rappelées

La société MixBin Electronics, qui fabrique des protections pour smartphone, a rappelé ses produits contenant un liquide qui peut causer des brûlures chimiques.

Elles sont girly mais ne sont pas vraiment sûres. Certaines coques pour iPhone 6, 6s et 7 arborant des paillettes contenues dans un liquide ont été rappelées par leur fabricant, MixBin Electronics.

Le liquide, lorsqu’il fuit, peut en effet provoquer des symptômes allant de la simple irritation cutanée à de graves brûlures chimiques chez les utilisateurs. En quelques mois, 24 signalements ont été émis, poussant les autorités américaines et la société à retirer de la circulation ces produits.

Dans un communiqué, la commission américaine de surveillance de la sûreté des produit signale qu’« un consommateur a signalé des cicatrices permanentes dues à une brûlure chimique, et un gonflement au niveau de la jambe, du visage, du cou, de la poitrine, du haut du corps et des mains ».





Possibilité de remboursement

Les coques ont été vendues sur Amazon entre octobre 2015 et juin 2017 et par Victoria’s Secret, Nordsstrom Rack, Tory Burch et Henri Bendel. Si le rappel concerne à priori plus les États-Unis, le Mexique et le Canada, des produits vendus en ligne ont pu atterrir dans les poches françaises.

Pour savoir si la vôtre fait partie des lots concernés, la commission américaine a mis en ligne les références des modèles. Si vous avez perdu les références, des photos des modèles sont également affichés. Le producteur s’engage à procéder à un remboursement.