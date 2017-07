Les États-Unis sont accros

Ce coup de filet intervient en pleine épidémie d’addiction aux opiacés, Outre-Atlantique. « Un Américain meurt de surdose toutes les 11 minutes et plus de deux millions d'Américains sont piégés par leur dépendance aux antidouleurs délivrés sur ordonnance », a justement rappelé Jeff Sessions. Du côté des toxicomanes, héroïne et drogues de synthèse sont souvent mélangés à ces médicaments contenant des dérivés d’opium.

Le ministre de la justice de l’Ohio a récemment décidé de porter plainte contre cinq entreprises qui fabriquent ces médicaments. Mike DeWine accuse Johnson & Johnson, Teva, Allergan, Endo et Purdue Pharma d’avoir sous-estimé les effets secondaires de leurs antidouleurs auprès des prescripteurs et d’avoir passé sous silence le risque élevé de dépendance à ces molécules par le biais d’un marketing agressif et mensonger.

L’État de l’Ohio figure parmi les plus touchés par ces addictions meurtrières. Entre 2011 et 2015, 3,8 milliards de doses y ont été prescrites ! Le chiffre d’affaires de cette classe médicamenteuse, la plus prescrite aux États-Unis, s’est élevé à 11 milliards de dollars en 2014 à travers le pays, et atteindra 17 milliards de dollars d’ici 2021, selon les projections. Une autre procédure similaire est en cours dans le Mississippi. Avec le démantèlement de la fraude, il semblerait que les pouvoirs publics américains commencent à réagir. Mais peut-être un peu tard…