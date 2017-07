Dépistages

Châtellerault : deux cas de tuberculose confirmés

Les deux vagues de dépistage organisées dans la Vienne ont permis de déceler la présence d’infection tuberculeuse chez deux enfants de Châtellerault et Smarves.

La tuberculeuse est extrêmement contagieuse, pas toujours facile à soigner, et peut encore s’avérer mortelle. Un enfant de 5 ans en est décédé le 25 avril dernier au CHU de Poitiers. Un décès qui avait alerté l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Elle a lancé une campagne de dépistage dans les écoles de la ville de Smarves, mais aussi à Châtellerault, Targé, Leigné-les-Bois et Naintré, toutes situées dans le département de la Vienne, et à Antoigné, en Maine-et-Loire.

Les premiers résultats sont déjà tombés. L’ARS rapporte qu’un cas de « tuberculose pulmonaire débutante non contagieuse » a été détecté dans l’école élémentaire de Smarves. Sur les 213 élèves des autres communes, un autre enfant serait infecté, à l’école Matisse de Châtellerault. Un troisième cas suspect est encore sous analyse, et les résultats ne seront pas connus avant la fin du mois de juillet.





Une enseignante mobile

Ces enfants auraient été contaminés par l’une de leurs enseignante, qui effectue des remplacements dans la région. La femme aurait pu contracter la tuberculose lors d’un voyage au Brésil il y a plus de trois ans, et était porteuse et contagieuse sans le savoir. Elle serait le patient zéro, à l’origine de la propagation de la maladie.

L’ARS Nouvelle-Aquitaine assurait fin juin avoir pris « les mesures adaptées pour assurer un dépistage de la tuberculose dans l'environnement proche de cet enseignant », en particulier auprès de ses collègues et de l’ensemble du personnel de l’école Léo Lagrange de Châtellerault.

Les personnes à risque de contamination ont été identifiés, et mises sous traitement. L’entourage des deux enfants touchés sera aussi dépisté. Si aucun cas supplémentaire n’est détecté, une dernière vague de tests sera effectuée à la rentrée sur les mêmes populations, afin de s’assurer que des personnes infectées ne sont pas passées entre les mailles du filet.