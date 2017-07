Attention aux voies respiratoires

Une absence de réaction allergique, les piqûres occasionneront le plus souvent une réaction locale, qui se manifeste par une douleur et un gonflement. Le dard doit alors être retiré, à l’ongle ou à l’aide d’une carte de crédit, et tout bijou retiré afin de ne pas gêner la circulation du sang.

Une fois la plaie désinfectée, mieux vaut s’assurer être à jour dans sa vaccination contre le tétanos. Un antidouleur peut être pris en cas de douleur intense. Certaines localisations doivent aussi faire l’objet d’une attention accrue.

« En cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, je suce un glaçon et je consulte immédiatement un médecin ou je me rends aux urgences », recommande le ministère de la Santé.







Source : Ministère de la Santé