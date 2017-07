Une logique économique

Un acharnement de longue date que les membres du collectif dénoncent. « Nous sommes dans une logique d’économies, qui ne répond pas aux besoins de santé », estime Jean-Paul Boyer, son porte-parole.

La maternité de Villefrance-de-Rouergue, seul établissement tampon entre Decazeville et Rodez, est également menacée de fermeture. Les femmes enceintes autour de Decazeville seraient alors réorientées vers la ville de Rodez, située à 40 km et plus de trois quarts d’heure de route.

Quelle que soit la décision de ce lundi, Tous ensemble ne compte donc pas baisser les bras. « Il y a 20 ans que l’on veut notre mort, pouvait-on entendre au cours de la réunion organisée mercredi dernier en prévision de la manifestation de ce matin, rapporte Centre Presse Averyron. Vingt ans plus tard, on est toujours en vie. Maintenant, l’objectif est de se retrouver dans 10 ans et de pouvoir dire : il y a 30 ans, on voulait notre mort, 30 ans plus tard, on est toujours en vie ! »