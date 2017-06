Avec les doyens

Epreuves annulées : les étudiants en médecine réclament des comptes

Les associations d'étudiants en médecine doivent rencontrer la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour dénoncer le déroulé des épreuves validantes.

Situation cauchemardesque, intolérable, honteuse… Les épreuves classantes nationales (ECNi) sont finies, mais la pilule n’est toujours pas passée. Après 4 jours de calvaire, les nouveaux internes en médecine et les doyens de faculté demandent des comptes.

Il faut dire que ce concours de l’internat 2017 n’a pas été de tout repos pour les 8 900 étudiants. Jeudi 22 juin, ils sont dû plancher une journée de plus, car deux épreuves distinctes ont été annulées. La raison ? Des sujets étaient déjà tombés lors d’examens blancs dans certaines facultés. Quelques semaines plus tôt, les étudiants en odontologie étaient reconvoqués pour une situation similaire. Et un an auparavant, les étudiants en médecine avaient constaté la même erreur plusieurs jours après leur examen.



PromoFiasco

Un cycle infernal qui a excédé les carabins. Sur les réseaux sociaux, ils se surnomment même la « PromoFiasco » et dénoncent la négligence du jury des ECN. « Comment est-il possible que l’ensemble des personnels participants à l’élaboration des ECN puisse permettre d’aboutir à une telle situation ? », s’interroge, amère, l’Association des étudiants de médecine de France (ANEMF).

Libérés, délivrés des #ECNi2017 ! 21h d'épreuves, 600 QCMs, 3000 cases à cocher. Fin de la "blague" la #PromoFiasco tire sa révérence ! pic.twitter.com/x74ZfjKLPB — Robin Jouan (@Robin_ANEMF) 23 juin 2017

Une critique partagée par la conférence des doyens des facultés de médecine. Dans un communiqué, ils saluent « le courage et la dignité » des étudiants. « Le cœur du métier de médecin est de savoir faire face aux impondérables, dans des conditions souvent difficiles ; ce n’est pas pour autant les subir ou ne pas apprendre à les éviter », dénoncent-ils.