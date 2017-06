Tous les ans

Cancer : 120 000 personnes diagnostiquées après 75 ans

20 % des seniors atteints de cancer ont attendu un an avant de consulter un médecin. Ce retard de diagnostic impose des traitements plus lourds.

Un malade du cancer sur trois découvre sa maladie après 75 ans. Aujourd’hui, près de 700 000 personnes âgées sont traitées ou suivies pour cette affection. Mais à en croire le 6e rapport de l’Observatoire sociétal des cancers publié par la Ligue contre le cancer, nos aînés ne voient pas la maladie comme une fatalité.

Le rapport pointe toutefois d’importantes difficultés comme le retard diagnostic qui constitue une véritable perte de chances. La moitié des décès par cancer concerne cette population.

L’enquête Ipsos réalisée avec la Ligue contre le cancer révèle que les seniors atteints de cancer ne vivent pas de situations plus difficiles que les autres. Ils gardent les mêmes aspirations que leurs cadets : 80 % des personnes âgées malades et autant parmi les non-malades souhaitent profiter de la vie. Et si elles souhaitent continuer à aller de l’avant, elles entendent surtout vieillir dans de bonnes conditions. Les seniors choisissent en priorité la qualité de vie sur les années de vie supplémentaires.

Source : 6e rapport de l'Observatoire sociétal des cancers de la Ligue contre le cancer, avec l'appui d'Ipsos.



Des malades aux besoins spécifiques

Néanmoins, leurs conditions de vie ont un fort impact. Contrairement aux patients plus jeunes, les plus de 75 ans souffrent fréquemment d’autres problèmes de santé. Plus de deux-tiers vivent seules, et souvent avec de faibles ressources financières. Ils ont également une moindre compréhension de ce qui leur arrive et ce qu’ils vont devoir faire au cours des prochains mois pour se soigner.

Ces malades ont alors plus que les autres besoin d’être soutenus et accompagnés. Or comme le souligne le rapport, les personnes âgées expriment peu leurs besoins ou difficultés.

Une tendance déjà présente avant un diagnostic. Plusieurs travaux ont montré que les seniors « s’écoutent peu », attribuent à leur âge des symptômes anormaux constatés ou ne pensent pas à les évoquer lors d’une consultation. Autant de non-dits qui retardent le diagnostic de cancer. Environ 20 % des patients âgés attendent au moins un an avant de voir un médecin.