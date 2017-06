Pollens de graminées

Allergies : les risques sont très élevés dans 9 départements sur 10

Seule la pluie pourra faire diminuer la gêne des allergiques dans les semaines qui viennent, selon le dernier bulletin du RNSA.

La situation se détériorait depuis plusieurs semaines. C'est donc à présent la quasi totalité du territoire français qui est classé en risque d'allergie très élevé. En cause les graminées « en pleine période de pollinisation [...] Ces pollens se disperseront en quantité dès que l’occasion se présentera », explique le Réseau national de Surveillance Aérobiologique (RNSA), dans son dernier bulletin allergo-pollinique valable jusqu'au 8 juin (suivre le lien pour découvrir les risques allergiques département par département).



Le phénomène est tel que seuls 14 départements (plus la principauté d'Andorre) ne sont pas classés en risque très élevé. Il s'agit de la Seine-Maritime, l'Eure, le Val d'Oise, l'Oise, la Seine-Saint-Denis, les Ardennes, l'Aube, la Moselle, l'Hérault, les Bouches du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-sud.

Dans les autre départements de France métropolitaine, les risques d'allergie aux graminées sont donc considérés comme très élevés.

Risque lié au soleil

Le risque lié à ce pollen pourra atteindre sur l’ensemble du territoire un niveau maximal avec le soleil. « La vigilance des allergiques ne doit pas se relâcher, les pollens de graminées séviront dès que le soleil sera présent », recommande l'association.



En revanche, la pluie pourrait avoir un impact bénéfique sur les risques allergiques. En effet, les concentrations de pollens dans l'air devraient diminuer avec la pluie, tout comme la gêne des allergiques.



Du côté des autres allergènes, le RNSA précise que « les pollens de chêne se cantonneront encore sur le pourtour méditerranéen avec un risque faible, tandis que l’influence des pollens d’olivier s’étend de plus en plus. » Idem pour les pollens d’urticacées qui se répandront de plus en plus sur tout le territoire.