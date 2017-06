Rupture de la chaîne du froid

Les investigations ont également mis en évidence un non-respect de la chaîne du froid. « Les vaccins ont été stockés durant 4 jours dans un bâtiment dépourvu d’équipements de la chaîne du froid, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été maintenus à une température prévue pour préserver leur qualité », a décrit l’OMS.

Dans le rapport le comité sud-soudanais spécialiste de la santé et les experts de l’OMS et de l’Unicef soulignent que l’équipe impliquée dans cette tragédie n’était pas qualifiée, ni formée à la vaccination.

Les agences des Nations-Unies et le gouvernement sud-soudanais redoutent maintenant la méfiance de la population à l’égard des soignants et des vaccins. Aussi pour la rassurer, l’OMS rappelle que 2 milliards d’enfants dans le monde ont déjà été immunisés contre la rougeole, et que ce vaccin est sûr et efficace.

Au Sud Soudan, 5 campagnes de vaccination ont déjà été organisées et aucun incident n’avait été rapporté jusqu'ici. Il est crucial de poursuivre cet effort car le pays fait face à de nombreux foyers de rougeole, liés notamment à des retards dans la vaccination des enfants.