Des doses plus faibles

Ce calme enthousiasme est d’autant plus justifié que les effets secondaires sont nombreux. Plus de 93 % des jeunes sous traitement s’en sont plaints. Vomissements, fatigue et fièvre sont les manifestations indésirables les plus signalées. Dans le groupe placebo, 75 % des volontaires ont émis les mêmes remarques.

Les malades devront faire preuve de patience avant de se rendre en pharmacie. Le médicament testé dans le cadre de cet essai clinique n’est pas encore disponible sur le marché. Si ce premier volet est encourageant, les résultats devront être confirmés par d’autres essais.

Dans les prochaines phases, la sécurité et la bonne tolérance du médicament devront être démontrées. Les chercheurs ont aussi prévu de tester des doses plus faibles. Les volontaires ont, pour le moment, reçu 20 mg de cannabidiol par kilo.