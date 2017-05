Aujourd’hui, les traitements actuellement disponibles ne permettent pas de guérir. En revanche, ils réduisent la fréquence des poussées inflammatoires et l’apparition de nouvelles lésions, ce qui ralentit la progression de la maladie. Il est donc primordial d’être diagnostiqué précocement et traité le plus tôt possible.

La sclérose en plaques affecte plus de 100 000 personnes en France, et plus de 2,3 millions dans le monde. Chez les trentenaires, elle représente la première cause de handicap non traumatique.