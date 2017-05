Alcool et légumes

L’alimentation joue un rôle important. En plus de l’alcool, le rapport de l’AICR a en effet montré que le surpoids et l’obésité augmentaient significativement le risque de cancer post-ménopause, le plus commun. Et plus la prise de poids est importante à l’âge adulte, plus le risque augmente.

Des aliments particuliers pourraient en revanche le diminuer. Même si les preuves sont minces, les légumes pauvres en amidon seraient bénéfiques dans la prévention des cancers du sein non hormonodépendants, qui ne sont pas les plus fréquents, mais plus compliqués à traiter, expliquent les chercheurs.

Les aliments riches en calcium et en caroténoïdes, comme les carottes, les abricots, les épinards ou le chou frisé, induiraient aussi une protection contre certains cancers du sein.





Un cancer sur trois évitable

L’AICR estime qu’un cancer sur trois, aux États-Unis, pourrait être évité si les femmes ne buvaient pas d’alcool, pratiquaient une activité physique, et maintenaient un poids de forme raisonnable.

Alice Bender, la directrice des programmes de nutrition de l’institut américain, résume les enseignements de l’analyse. « Où que vous en soyez au niveau de l’activité physique, essayez de donner un coup de collier, en la prolongeant ou la durcissant un petit peu. Procédez à quelques petits changements dans l’alimentation pour stimuler la protection : remplacez les chips et les biscuits apéritif par des légumes comme des carottes, des poivrons ou de la salade ; et si vous buvez de l’alcool, n’en buvez pas plus d’un verre par jour. »