Virus mortel dans 80 % des cas

Le virus, un herpès virus B (MaHV1), « est fréquent et bénin chez le singe, mais très rare et grave chez l’homme », peut-on lire sur le site de Santé Publique France. La maladie serait « mortelle dans 80 % des cas en l’absence de traitement ». Et si elle est soignée, des séquelles neurologiques, souvent handicapantes, persistent dans la plupart des cas.

Les morsures et griffures, mais aussi le contact avec des sécrétions de l’animal, notamment la salive, ou même avec des cages, peuvent être contaminantes. La maladie se traduit ensuite chez l’homme, après 3 jours à 5 semaines d’incubation, par de « la fièvre, des douleurs diffuses et une modification de sensibilité des extrémités », précise le communiqué de Santé Publique France. « Une paralysie ascendante peut suivre et aboutir à un tableau de méningo-encéphalite chez 89 % des cas ».





Des conditions de vie inadaptées

Face au risque de contamination et à la dangerosité pour l’homme, et malgré l’indignation d’associations de défense des animaux et de particuliers, qui proposaient même de recueillir les macaques dans les refuges ou à leur domicile, la Préfecture des Landes n’avait pas d’autre choix que l’abattage.

Impossible de savoir comment les macaques ont contracté le virus. Mais il semble que leurs conditions de détention laissaient à désirer. Ces animaux, habitués à des températures tropicales, passaient l’hiver landais sans chauffage, dans des conteneurs, alors que leur métabolisme ne leur permet pas d’évoluer sous les 16 °C. Des conditions qui avaient précipité la suspension d’activité l’année dernière.