Une "néophobie" alimentaire

Le problème du "sans gluten" réside en fait dans une autre pathologie : l’hypersensibilité au gluten. Le terme lui-même reste très controversé au sein de la communauté médicale. « On ne dispose pas de critères diagnostiques précis », a souligné le Dr Jean-Luc Fauquert, pédiatre-allergologue à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) lors du Congrès Francophone d’Allergologie. Les marqueurs biologiques sont inexistants.

Le flou est tel qu'on estime que 0,5 à 13 % de la population serait concernée. Certains évoquent même une « néophobie alimentaire ». Le diagnostic d’hypersensibilité se fait donc par défaut, après exclusion du gluten. Souvent en l’absence d’un professionnel de santé.

Or, sans accompagnement médical, les modifications du régime peuvent aboutir à des déséquilibres majeurs. « Les régimes sont souvent excessifs et peu diversifiés, estime le Dr Jean-Luc Fauquert. Ils risquent de s’exposer à des additifs non contrôlés. » Pour le Dr Arnaud Cocaul, nutritionniste à Paris, cela va encore plus loin. « A exclure le gluten, on crée d’autres maladies. La flore digestive risque de ne plus reconnaître certains aliments », explique-t-il.







Des carences alimentaires

Sur le plan des apports nutritionnels, c'est pire. Les céréales en question sont sources de protéines, de vitamines du groupe B, mais aussi de zinc ou de fer… Les produits sans gluten, eux, ont tendance à être trop gras et trop sucrés, comme l’a rappelé le Dr Corinne Bouteloup – gastro-entérologue et nutritionniste – lors des Rencontres de Santé Publique France en juin 2016. Sans apporter les nutriments nécessaires. D'autant que, si les régimes d'exclusion s'accumulent, les mauvais comportements aussi.

Cet appauvrissement, l’UFC Que Choisir l’a également souligné : non seulement les aliments sans gluten sont moins riches en nutriments, mais ils proposent beaucoup plus d’additifs et d’agents de texture. Sans compter que les substituts ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Le riz, souvent utilisé en remplacement, contient plus d’arsenic et de mercure que le blé. Mieux vaut, dans ces conditions, appliquer les recommandations officielles. Manger varié, et donc alterner entre blé et autres féculents, revêt plus d'intérêt.